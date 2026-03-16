Комнаты в Петербурге и Ленобласти дешевеют: исключение из российского тренда

Опубликовано: 16 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
В целом средняя стоимость комнаты в России достигла 1,5 млн рублей.

В 2025 году цены на комнаты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снизились, в отличие от общероссийского роста цен.

Аналитики федерального портала «Мир квартир» отмечают, что средняя стоимость по России увеличилась на 6,1% до 1,5 млн рублей, при этом предложение сократилось на 20%, а снижение в Ленобласти составило 7,9%, в Петербурге — 3,3%.​

Рост цен зафиксирован в 50 из 70 городов, включая Курск (+30,8%) и Казань (+24,3%), тогда как в Кемерово цены упали на 9%, в Архангельске — на 8,7%., сообщает ТАСС.

Причины изменений

Гендиректор портала Павел Луценко объясняет повышение цен в некоторых регионах жилищными сертификатами для пострадавших от приграничных конфликтов, которые стимулировали спрос в областных центрах.​

Автор:
Юлия Аликова
