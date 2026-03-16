Вопросы о Петербурге / Какой самый популярный банкетный зал в Петергофе?
Какой самый популярный банкетный зал в Петергофе?

Опубликовано: 16 марта 2026 15:15
 Проверено редакцией
еда, банкет
Global Look Press/Ruslan Yarocky
Банкетный комплекс «Александрия-Петергоф» сочетает парадные интерьеры и ландшафты в стиле Петровской эпохи

В Петергофе одним из популярных банкетных залов является банкетный комплекс «Александрия-Петергоф». Он расположен в живописном месте, недалеко от парков и достопримечательностей, и предлагает несколько залов с разным стилем оформления. Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 134БВ, Петергоф.

Особенности:

Комплекс сочетает парадные интерьеры и ландшафты в стиле Петровской эпохи. Гости могут насладиться видами парков и садов. Есть несколько залов, каждый со своим характером.

  • «Александрия». Уютный зал в классическом стиле с винтажными люстрами и позолотой. Рассчитан на 25–35 человек.
  • «Весна». Светлый и просторный зал на втором этаже. Оформлен в нежных тонах. Вместимость — 20–80 человек.
  • «Царский». Помпезный зал с золотом, лепниной и фресками на стенах и потолке. Создаёт атмосферу дворцового праздника.

Дополнительные услуги

Повара комплекса предлагают блюда европейской и русской кухни. Можно заказать одно из банкетных меню или составить индивидуальное.

«Александрия-Петергоф» подойдёт для свадеб, юбилеев, корпоративов и других торжеств. Сочетание исторического стиля, живописного окружения и профессионального обслуживания делает этот комплекс популярным выбором для проведения мероприятий.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
