Какой самый популярный банкетный зал в Петергофе?

В Петергофе одним из популярных банкетных залов является банкетный комплекс «Александрия-Петергоф». Он расположен в живописном месте, недалеко от парков и достопримечательностей, и предлагает несколько залов с разным стилем оформления. Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 134БВ, Петергоф.
Особенности:
Комплекс сочетает парадные интерьеры и ландшафты в стиле Петровской эпохи. Гости могут насладиться видами парков и садов. Есть несколько залов, каждый со своим характером.
- «Александрия». Уютный зал в классическом стиле с винтажными люстрами и позолотой. Рассчитан на 25–35 человек.
- «Весна». Светлый и просторный зал на втором этаже. Оформлен в нежных тонах. Вместимость — 20–80 человек.
- «Царский». Помпезный зал с золотом, лепниной и фресками на стенах и потолке. Создаёт атмосферу дворцового праздника.
Дополнительные услуги
Повара комплекса предлагают блюда европейской и русской кухни. Можно заказать одно из банкетных меню или составить индивидуальное.
«Александрия-Петергоф» подойдёт для свадеб, юбилеев, корпоративов и других торжеств. Сочетание исторического стиля, живописного окружения и профессионального обслуживания делает этот комплекс популярным выбором для проведения мероприятий.