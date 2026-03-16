Ноль эмоций: 5 мест, которые москвичи обходят как отравленный киоск с шаурмой - вот список

Достопримечательности столицы, которых не существует для москвичей

Москва - город, который никогда не стоит на месте. Здесь постоянно что-то строят, переделывают, облагораживают. Одни районы становятся модными точками притяжения, другие теряют былой шарм.

Автор канала "Беспорядочные путешествия" рассказал о местах в столице, которые туристы считают обязательными к посещению, а коренные жители обходят стороной.

Арбат

Когда-то там кипела настоящая жизнь. Уличные музыканты, художники, рисующие шаржи, книжные развалы, антиквариат на лотках - Арбат дышал свободой и творчеством.

Сегодня все иначе. Реклама — по стандарту, иллюминация — по расписанию. Художников и музыкантов загнали в рамки. Арбат превратился в красивую, но бездушную декорацию.

Москвичи здесь больше не гуляют - они здесь проходят. Останавливаться и наслаждаться атмосферой уже не хочется.

Зарядье

В 2017 году на месте снесенной гостиницы «Россия» открыли парк «Зарядье». Проект получил кучу международных наград, архитекторы старались удивить, москвичей хотели порадовать.Но не срослось.

Местные жители так и не приняли этот парк. Слишком футуристично и чужеродно на фоне старых кремлевских стен. По газонам ходить нельзя, все какое-то ненастоящее. А знаменитый парящий мост вызывает недоумение.

Москвичи признаются: были там дважды. В первый и в последний раз.

фото legion-media

Патрики

Район Патриарших прудов всегда был особым местом. Тихие переулки, старая Москва, особая интеллигентная атмосфера. Здесь приятно было гулять, дышать, думать. Но все изменилось.

«Патрики» стали брендом. Символом красивой жизни, дорогих ресторанов, миллионных заработков и показной роскоши. Теперь сюда едут не за тишиной, а за статусом. Снять сторис на фоне модного кафе, показать, что ты тоже в тусовке.

Москвичи, которые помнят эти места другими, теперь обходят Патриаршие стороной. Слишком шумно и пафосно.

Школьная улица

Историческая застройка конца XIX века, никаких стеклянных бизнес-центров. В 80-х здесь хотели сделать первую пешеходную улицу Москвы, даже раньше Арбата.

Долгие годы Школьная улица была просто парковкой. Потом, в конце 2010-х, ее наконец привели в порядок: замостили плиткой, поставили лавочки, посадили зелень. Красиво, чисто, аккуратно. Но жизни нет.

На улице нет кафе, нет магазинов, нет ничего, ради чего сюда стоило бы специально ехать. Местные жители ходят здесь до метро и с колясками, а всем остальным здесь просто нечего делать.

фото legion-media

Измайловский кремль

В конце 90-х, когда Москвой правил Лужков, рядом с гостиницей «Измайлово» решили построить нечто русско-народное. Получился Измайловский кремль, который должен был привлекать туристов.

И надо признать, туристы ведутся. Особенно иностранцы, которые думают, что видят настоящую древнюю Русь.

На самом деле это бутафорская декорация, внутри которой расположились сувенирные лавки. Цены завышены, атмосфера ярмарочная, к исторической Москве все это не имеет отношения.

Единственное, что здесь может быть интересно - блошиный рынок и вернисаж по соседству. Сам же кремль москвичи обходят десятой дорогой, оставляя его тем, кто верит в сказку про медведей с балалайками.

