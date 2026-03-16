Перец в тесноте - как спортсмен в узких кроссовках: срочно пересадите, чтобы он рванул в рост
Перец в тесноте - как спортсмен в узких кроссовках: срочно пересадите, чтобы он рванул в рост

Опубликовано: 16 марта 2026 15:03
Признаки, что рассаду перца нужно пересаживать немедленно

В садоводческой среде есть миф: перцы категорически не выносят пересадку. Но практика показывает другое.

"На самом деле перцы не против пересадки. Они не выносят когда подсыхают кончики корней, прорастают сквозь дренажные отверстия или сильно обрываются при перевалке. Если действовать аккуратно, пересадку они переносят достойно", - сообщает агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Плесень и зеленый налет

Такая напасть обычно случается при сочетании двух факторов: холод и богатый органикой грунт. Если на поверхности появился зеленый налет или плесень, действовать нужно быстро.

Пересадить перцы в рыхлый воздухопроницаемый грунт, поставить в теплое место (хотя бы на пенопласт, не на холодный подоконник) и наладить полив. В холодной сырой земле корни не растут.

Тара и ее размер

Здесь Давыдова развенчивает еще один миф. Из страха перед пересадкой многие сажают перцы или в слишком большие емкости «с запасом», или вообще не пересаживают, пытаясь дотянуть до высадки в чем есть.

"В маленькой таре корни сворачиваются клубком, а при высадке их неизбежно травмируют, пытаясь распутать. В большой таре корни не могут быстро освоить весь объем, грунт закисает", - отметила агроном.

Идеальный вариант - тара, примерно равная по высоте росту рассады. Такой подход позволяет растениям чувствовать себя комфортно, не болеть и в итоге радовать хорошим урожаем.

Ранее портал "Городовой" сообщал о многолетниках, которые лучше не сажать в саду.

Анастасия Чувакова
