"Ворота в ледяной ад": Как живут в самом северном городе РФ, и что посмотреть туристу

Информация о российском городе Верхоянске.

Россия - огромная страна, которая тянется от Юга и до Севера, климат в разных городах может разительно отличаться.

Как живёт самый северный город Российской Федерации, рассказывают на канале в Дзен "Путешествия по России с Ратибором Любознательным".

Речь идёт о городе "Верхоянск", который по переписи 2019 года насчитывал всего 1095 человек, кроме того, что он является самым северным в России, так ещё и - одним из самых малонаселённых.

В городе в 1885 году была зафиксирована рекордно низкая температура, термометры показали -67,8 градусов, настоящие "Ворота в ледяной ад", как шутят местные жители.

Отмечается, что такая температура была зафиксирована в городе дважды, второй раз - в 1933 году. Город по праву можно назвать одним из самых холодных, он соревнуется только с Оймяконом, где было зафиксировано -71,2 градуса. К слову, этот рекорд не был задокументирован, хотя и вошёл в учебники.

Жизнь в городе нельзя назвать простой - застройка в основном старая, котельных мало, топятся они углём, потому в воздух нередко поднимаются облака тёмного пара.

Интересное наблюдение - иномарок в городе почти нет, главный транспорт тут - российский УАЗ, эти машины могут перебрать и починить почти все местные жители.

Отмечается, что некоторые дома в городе заброшены. Население неуклонно падает, не каждый способен выдержать такой адский холод на постоянной основе.

Если смотреть в историю города, то можно обнаружить интересные факты - ранее он был местом политической ссылки, сюда отправляли неугодных правительству.

Телевидение и Интернет в городе обеспечиваются не оптоволокном, как мы привыкли, а при помощи спутниковых тарелок, при этом цены на услуги стремятся в космос, не каждая семья может позволить себе такое удовольствие.

Туристов в Верхоянск приезжает немного, здесь нет особенных достопримечательностей, да и условия - не располагающие к длительному отдыху. Но некоторые уставшие от городской суется всё-таки устремляются в населённый пункт в поисках экзотики, тишины и покоя.

