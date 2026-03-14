8 многолетников, с которыми я намучилась: зря потратила деньги – привлекают тлю и захватывают огород

Эти многолетники лучше не сажать в саду

Каждый садовод знает, что иногда роскошная картинка из интернета не имеет ничего общего с реальностью на участке. Дачники готовы тратить время и силы на новые растения, но многие из них оказываются слишком капризными.

Одни цветы требуют сложнейшего ухода и ежегодных танцев с бубнами, другие живут всего пару недель, а третьи ведут себя как захватчики.

Пионы

Их роскошное цветение длится недолго - примерно 10 дней. В этот период часто идут дожди, которые портят внешний вид бутонов. Все остальное время на клумбе торчат не самые красивые кусты с увядающей листвой. К тому же пионы привлекают муравьев и тлю.

Махровые тюльпаны

Стоят довольно дорого, а радуют глаз всего 10 дней. В средней полосе плохо переносят зимовку и часто вымерзают даже в обычные зимы. Чтобы сохранить луковицы, их нужно ежегодно выкапывать и создавать специальные условия для хранения. Для большинства дачников это слишком хлопотно.

Черные розы

На деле оказываются темно-красными или бордовыми. Чтобы получить максимально темный оттенок, растение нужно сажать в тень, где оно плохо цветет. На солнце роза цветет обильно, но теряет загадочный черный цвет. Получается замкнутый круг, из которого сложно найти выход.

Ирисы

Цветут неравномерно, а их окраска слишком блеклая. После цветения остаются зеленые листья, которые к осени превращаются в неопрятные пеньки. Место на клумбе занимают, а настоящей красоты не дают.

Клематис "Белое облако"

Способен быстро превратиться из милого растения в захватчика территории. Активно размножается самосевом, и всходы приходится повсюду выпалывать. Куст невероятно красив в период цветения, но борьба с бесконечными всходами отнимает много сил.

Очитки и седумы

Долгое время считались идеальными почвопокровными растениями из-за неприхотливости. Однако теперь их так часто высаживают на кладбищах, что они приобрели грустные ассоциации. Многие садоводы перестали воспринимать их как украшение сада.

Ромашки

Привлекают тлю даже больше, чем пионы. Если розы радуют своей красотой, то ромашки создают только дополнительные хлопоты с вредителями. Для полевого букета они хороши, но на ухоженной клумбе становятся настоящей головной болью.

Буддлея Давида

Совершенно не подходит для средней полосы. Растение не переносит морозов, и никакое укрытие не помогает ему перезимовать. Выращивание из семян или покупка рассады заканчиваются разочарованием. Буддлея либо погибает в первую же зиму, либо существует в жалком виде, сообщает "Любимая Дача".

