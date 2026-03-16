Русская Швейцария с тюремным акцентом: как выглядит столица мордовских зон - серый поселок с тяжелой судьбой

Автор канала "Пикник на обочине" отправился в необычное место. Поселок Явас в Мордовии, который считается центром местной «тюремной империи».

Первое, что бросается в глаза еще на подъезде, - цены на заправке. Они выше средних по региону на пару рублей.

Как появился Явас

Поселок возник больше ста лет назад, в 1921 году. Тогда здесь построили железнодорожную ветку для вывоза леса в Москву. Название дали по реке Явас, но со временем оно стало ассоциироваться совсем с другим.

Сегодня 70 % местных жителей так или иначе работают в системе исполнения наказаний. Тюрьмы здесь - главные «градообразующие предприятия».

С виду - обычный поселок

Сначала Явас кажется обычным провинциальным местечком. Двухэтажные дома вперемешку с частными избушками. Ничего особенного, пока не начинаешь присматриваться.

На улице Дзержинского стоит дом с необычным украшением. На фасаде красным кирпичом выложены серп и молот со звездами. Когда-то люди старались украсить свой поселок как могли. Получилось искренне и монументально.

Магазины с тюремной спецификой

Из крупных сетей здесь только «Пятерочка», и та расположилась напротив колонии строгого режима. Остальные магазины - частные, и работают они в основном на тех, кто приезжает на свидания или везет передачи.

Цены кусаются: все дороже, чем в больших городах. Ассортимент тоже своеобразный - колбаса и сыр большими кругами, чай огромными пачками. Все, чтобы быстро собрать передачку.

Главная достопримечательность - переход для зэков

В центре Яваса стоит исправительная колония ИК-11. Но самое необычное здесь - пешеходный переход.

Полностью закрытый коридор с маленькими окошками. Это не архитектурное излишество, а необходимость. По этому переходу каждый день водят заключенных на работу в производственные корпуса через дорогу.

Получается, что над землей люди в погонах ведут людей в серых робах, а под ногами проезжают машины, даже не задумываясь, кто сейчас проходит у них над головой.

Кроме строгого режима

В Явасе работает не одна колония. Здесь есть и женская ИК-2, где сидят за тяжелые преступления. Колония-поселение для тех, кто совершил преступление по неосторожности или впервые оступился.

