Где провести свадьбу на берегу Финского залива?

Свадьба на берегу Финского залива — это возможность совместить романтику морских пейзажей, свежий воздух и шум волн с комфортом современного мероприятия. Такое торжество запоминается благодаря уникальным декорациям природы, возможности провести фотосессию с видом на залив и закатом, а также разнообразию площадок — от панорамных ресторанов до шатров на берегу.

Популярные площадки

Paradise (Репино) — банкетный шатёр на собственном песчаном пляже Финского залива. Площадь террасы — 650 м², зала — 260 м². Вместимость — от 30 до 120 гостей. Есть возможность провести выездную регистрацию прямо у воды. На территории — зелёный парк с соснами и елями.

Majestic (Репино) — панорамный павильон с видом на залив и хвойные леса. Площадь павильона — 1350 м², зала для торжества — 770 м². Можно разместить до 1000 гостей на фуршете или до 400 на банкете. Есть три площадки для выездной регистрации: малый павильон (144 м²), прибрежная территория (400 м²) и вся территория парка. На территории есть сцена, гримерные и технические помещения.

Загородный клуб «Скандинавия» (Сестрорецк) — комплекс с отелем, ресторанами, СПА-центром и открытым бассейном. Расположен рядом с Финским заливом. Вместимость — до 100 гостей. Подходит для проведения свадьбы в любое время года.

Ресторан «Калипсо» (Сестрорецк) — светлый зал, вмещающий около 80 гостей. Есть летний бар, просторная площадка под открытым небом, зона отдыха с бассейном. Выездную регистрацию можно провести на белоснежной террасе или на пляже.