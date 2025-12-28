Слово — в копеечку: в Госдуме предлагают штрафовать за оскорбления учителей

Сергей Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия», выступил с предложением ввести административную ответственность за проявление неуважения к школьным педагогам. По его мнению, принятие такой нормы позволит снизить число конфликтов и станет дополнительной защитой для работников образования. Миронов разъяснил, что целью законопроекта является не столько наказание, сколько предупреждение подобных ситуаций.
Политик напомнил, что в настоящее время в законодательстве предусмотрена ответственность за неуважительное отношение к должностным лицам, однако преподаватели подобной поддержки со стороны закона лишены. Миронов полагает, что сложившаяся ситуация требует пересмотра. Он уверен, что педагоги должны получить дополнительные гарантии безопасности при выполнении своих обязанностей.
Депутат подчеркнул, что сегодня часто бывают случаи, когда школьники провоцируют преподавателей, фиксируют их реакции на видео и размещают такие записи в социальных сетях. Эти материалы могут показывать учителей негативно, создавая мнение об их виновности. Подобная обстановка, по словам Миронова, затрудняет работу педагогов и вынуждает многих из них покидать сферу образования.
«Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства», — отметил Миронов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».