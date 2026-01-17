«Заплати, чтоб уехать: мигрантам могут выставить счёт за собственную высылку»

В 2024 году расходы России на организацию депортаций превысили 1 миллиард рублей, сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что эти средства идут из государственного бюджета, и подобные траты ложатся на плечи налогоплательщиков страны. Миронов отметил, что по итогам 2025 года затраты были схожими, хотя количество депортированных снизилось почти на 45 процентов.
Парламентарий предложил изменить текущую систему финансирования депортаций иностранных граждан. По его мнению, расходы на выдворение должны покрываться не за счёт государственных средств, а напрямую мигрантами. Для этого Миронов рекомендовал установить депозит для трудовых мигрантов, который будет взиматься при пересечении границы.
Он пояснил, что в случае необходимости депортации эти деньги направят на компенсацию расходов, а если человек покинет Россию добровольно, взнос ему вернут. Миронов считает очевидным рост стоимости подобных процедур в будущем. Он заявил:
«Очевидно, что стоимость депортации будет расти. Так что лучше один раз всё сделать по уму, чем ломать голову — где взять деньги на выдворение «ценного специалиста» или, может, проще и дешевле оставить его в стране. Что же касается того, что у мигрантов якобы нет денег на такой взнос, — то это их проблемы, а не на наши, пусть их и решают».
Миронов выразил мнение, что государственный бюджет не должен нести ответственность за затраты на возвращение иностранных граждан на родину. По его словам, вопрос нехватки средств среди мигрантов не должен становиться заботой российских налогоплательщиков.
