Пункт выдачи Wildberries вспыхнул на севере Петербурга — кто спас тысячи посылок?

Вечером пятницы в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в пункте выдачи заказов, расположенном по адресу улица Грибалёвой, дом 7, корпус 1.
Свидетели события рассказали, что к месту прибыли мужчины в чёрной форме и шлемах на автомобиле с маркировкой «Титан». Один из очевидцев сообщил следующее:
Приехали какие-то ребята на машине «Титан» в чёрной униформе в шлемах. Не знаю, может, сейчас будут взламывать и тушить. Но дым не перестал валить. В Wildberries до сих пор никого нет. Хотя непонятно, почему, всего 8 часов вечера.
Также присутствующие заметили, что доступ пожарных машин к зданию затруднён из-за большого скопления автотранспорта возле входа. Компания Wildberries на данный момент занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.
