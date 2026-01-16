«Счастливый билет» имеет цену: я узнал, что за автомобиль нужно платить самому — это не розыгрыш, а целая декларация

Победа в лотерее, розыгрыше или конкурсе, а также успех в букмекерской конторе, — это всегда приятное событие.

Однако любой полученный приз — будь то крупная денежная сумма или ценный материальный подарок, такой как автомобиль — юридически приравнивается к доходу.

А значит, этот доход подлежит налогообложению в виде НДФЛ.

Юрист, член Союза юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации Юристов России Валентина Бачурина разъясняет порталу «Городовой» детали этой обязательной процедуры, которая определяет, сколько именно из “счастливого” выигрыша останется у победителя.

Резидент или нерезидент: ключевой фактор

Валентина Бачурина подчеркивает, от первичного условия зависят и ставки, и порядок уплаты.

Для граждан, имеющих статус резидента, предусмотрены определенные льготы. Так, “при сумме денежного выигрыша до 4 тысяч рублей выигрыш не облагается налогом”.

Это своего рода “счастливый порог”, позволяющий сохранить мелкие призы без бюрократических обязательств.

Прогрессивная шкала: налог на большие деньги

Если же удача улыбнулась по-крупному, вступает в действие прогрессивная шкала НДФЛ, ставшая актуальной с 1 января 2025 года (согласно п. 1 ст. 224 НК РФ). Чем больше сумма выигрыша — тем выше процент отчисления государству:

До 2.4 млн рублей — налог составит 13% от суммы.

От 2.4 до 5 млн. руб — ставка увеличивается до 15%.

От 5 до 20 млн. руб — придется отдать 18%.

От 20 до 50 млн. руб — налог возрастает до 20%.

Свыше 50 млн. Руб — максимальная ставка достигает 22%.

Для тех, кто не является налоговым резидентом РФ, ситуация обстоит менее благоприятно.

“Если победитель нерезидент, то ставка налога составляет 30% от суммы выигрыша”, — отмечает юрист, подчеркивая жесткость этой нормы.

Роль организаторов: удержание на месте

В отношении денежных розыгрышей действует правило обязательного удержания налога на месте.

“При суммах розыгрышей денег, а размере более 15 тысяч рублей организаторы лотерей обязаны самостоятельно удерживать налог с выигрышей и перечислять в бюджет”.

Это упрощает процесс для самого победителя, который получает уже “очищенную” сумму, “с учетом вычета налогов”.

Натуральные призы: оценка стоимости

Ситуация меняется, когда приз вручается не деньгами, а в натуральной форме — например, автомобилем или квартирой.

В этом случае, по словам Валентины Бачуриной, “сумма налога рассчитывается с оценочной стоимости автомобиля на момент получения приза”. Расчет сумм при этом соответствует той же прогрессивной шкале, что и для денежных призов.

Однако здесь возникает важное отличие в порядке уплаты:

“Но победитель сам обязан подать декларацию и уплатить налог”.

Таким образом, в случае материального выигрыша ответственность за своевременную отчетность и оплату полностью ложится на плечи счастливчика.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.