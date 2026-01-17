Стал мыть столешницу реже... и она стала чище: клинер объяснила роковую ошибку, ее совершают миллионы

«Городовой» выяснил, почему после уборки поверхности быстро теряют вид. Эксперт по уборке, генеральный директор компании «Настенька» Анастасия Савчук, объясняет, что главная причина — избыток моющих средств.

«Если поверхность пачкается через день, то, скорее всего, вы взяли и добавили много какого-нибудь моющего средства, — говорит специалист. — Много химии — это не есть хорошо. Наоборот, у вас останется липкий слой на поверхности, который будет больше притягивать грязи».