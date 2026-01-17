Городовой / Полезное / Стал мыть столешницу реже... и она стала чище: клинер объяснила роковую ошибку, ее совершают миллионы
Стал мыть столешницу реже... и она стала чище: клинер объяснила роковую ошибку, ее совершают миллионы

Опубликовано: 17 января 2026 08:30
 Проверено редакцией
уборка
Стал мыть столешницу реже... и она стала чище: клинер объяснила роковую ошибку, ее совершают миллионы
Фото: Городовой.ру

«Городовой» выяснил, почему после уборки поверхности быстро теряют вид. Эксперт по уборке, генеральный директор компании «Настенька» Анастасия Савчук, объясняет, что главная причина — избыток моющих средств.

«Если поверхность пачкается через день, то, скорее всего, вы взяли и добавили много какого-нибудь моющего средства, — говорит специалист. — Много химии — это не есть хорошо. Наоборот, у вас останется липкий слой на поверхности, который будет больше притягивать грязи».

Она подчёркивает, что если нет сильных загрязнений, то химию лучше не использовать вовсе.

Для ежедневного ухода достаточно чистой воды и правильных тряпок.

«Сперва протёрли влажной микрофибровой салфеткой, а затем отполировали сухой тканью для стекла, чтобы придать глянец и избежать разводов, И, пожалуйста, будет у вас чистота».

Если же вы всё-таки использовали средство, его следы нужно тщательно смыть чистой водой, не оставляя на поверхности химического налёта.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
