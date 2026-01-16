Петербург обогнал все курорты: аналитики назвали причину, по которой все поехали в Северную столицу на Новый год

Аналитики рынка посуточной аренды ЦИАН зафиксировали беспрецедентный всплеск интереса к Санкт-Петербургу в период новогодних каникул.

Северная столица уверенно вошла в число регионов-лидеров по числу бронирований, уступив первенство лишь Москве и Подмосковью.

Этот факт свидетельствует о глубоких изменениях в паттернах отдыха россиян — город привлекает не только туристов, но и тех, кто приезжает по личным, зачастую неотложным делам.

Концентрация спроса: мегаполисы как магниты

Период с конца декабря до начала января стал временем максимальной активности в сегменте аренды. В топ-10 регионов, принявших наибольшее число гостей, Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли прочные позиции.

Примечательно, что концентрация спроса в ведущих десяти локациях возросла — на них пришлось почти две трети всех бронирований.

Это говорит о том, что крупные межрегиональные центры стали центрами притяжения, куда едут “не только с туристическими целями”.

Квартира против природы: выбор Ленинградской области

Анализ предпочтений выявил любопытный перекос: в 90% случаев гости выбирали городские квартиры, но в Ленинградской области ситуация кардинально иная. Местные жители предпочли сменить городские стены на природу.

“Жители Северной столицы решили провести выходные дни на природе”.

В Ленобласти доля бронирований загородных домов составила 53% — явный перевес в пользу уединения и свежего воздуха.

Феномен спонтанности: бронь в последний момент

Самым интригующим открытием стало преобладание краткосрочного планирования. Более половины всех сделок по аренде квартир оказались спонтанными.

“Более половины всех бронирований оказались спонтанными”, — отмечает ведущий аналитик Елена Бобровская в беседе с «Городовой».

Этот сегмент, составляющий 57% от всех квартирных аренд, часто связан с поездками по личным делам, что исключает необходимость длительного предварительного бронирования.

Иначе обстоят дела с загородными домами — их предпочитали бронировать заранее, что логично для тех, кто планирует длительный отдых вдали от городской суеты.

Показатель Топ-регионы/детали Доля/средние значения Сравнение с прошлым годом Лидеры по бронированиям Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская обл. Топ-5: 54%; топ-10: 66%; топ-20: 79% Топ-5: 42%; топ-10: 61% (рост концентрации) Тип жилья Квартиры (90%), дома (10%) Ленинградская обл.: дома 53%; Карелия: 36%; Московская обл.: 22%; Калужская/Владимирская/Тверская/Ярославская обл.: 20–28% — Время бронирования С лета, пик — конец декабря Спонтанные (до 3 дней): 54% (квартиры: 57%, дома: 26%) — Средний срок заранее Квартиры: 11 дней; дома: 1 месяц Ранние квартиры: Мурманск, Карелия, Калининград, Ставропольский край, Сахалин (1 месяц); ранние дома: Тула, Нижегородская, Владимирская, Тверская обл. (1,5–2 месяца) — Число гостей Квартиры: 2 чел.; дома: 5 чел. Квартиры — пары/одиночки; дома — семьи/друзья — Продолжительность Средняя: 2 дня 3–4 дня в турзонах: Калининград, Карелия, СПб, Краснодарский край, Ставропольский край, Приморье, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Мурманск, Сахалин —

Время отдыха: от двух дней до месяца

Средняя продолжительность пребывания в арендованном жилье составила всего два дня. Это связано как с долей “не туристических поездок”, так и с желанием провести лишь саму новогоднюю ночь в арендованном месте.

Однако Петербург оказался исключением из этого правила. В “туристических локациях”, включая Северную столицу, показатель был выше — три-четыре дня.

Это доказывает, что для знакомства с культурной программой города двух дней оказалось недостаточно.

Елена Бобровская резюмирует:

“Цель значительной доли поездок не туризм, а личные дела”.

Эта тенденция меняет облик новогодней аренды — Петербург превратился не просто в место для любования дворцами, но и в ключевую точку для решения личных и деловых вопросов в праздничный период.

