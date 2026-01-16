Петербург обогнал все курорты: аналитики назвали причину, по которой все поехали в Северную столицу на Новый год

Аналитики рынка посуточной аренды ЦИАН зафиксировали беспрецедентный всплеск интереса к Санкт-Петербургу в период новогодних каникул.
Северная столица уверенно вошла в число регионов-лидеров по числу бронирований, уступив первенство лишь Москве и Подмосковью.
Этот факт свидетельствует о глубоких изменениях в паттернах отдыха россиян — город привлекает не только туристов, но и тех, кто приезжает по личным, зачастую неотложным делам.
Концентрация спроса: мегаполисы как магниты
Период с конца декабря до начала января стал временем максимальной активности в сегменте аренды. В топ-10 регионов, принявших наибольшее число гостей, Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли прочные позиции.
Примечательно, что концентрация спроса в ведущих десяти локациях возросла — на них пришлось почти две трети всех бронирований.
Это говорит о том, что крупные межрегиональные центры стали центрами притяжения, куда едут “не только с туристическими целями”.
Квартира против природы: выбор Ленинградской области
Анализ предпочтений выявил любопытный перекос: в 90% случаев гости выбирали городские квартиры, но в Ленинградской области ситуация кардинально иная. Местные жители предпочли сменить городские стены на природу.
“Жители Северной столицы решили провести выходные дни на природе”.
В Ленобласти доля бронирований загородных домов составила 53% — явный перевес в пользу уединения и свежего воздуха.
Феномен спонтанности: бронь в последний момент
Самым интригующим открытием стало преобладание краткосрочного планирования. Более половины всех сделок по аренде квартир оказались спонтанными.
“Более половины всех бронирований оказались спонтанными”, — отмечает ведущий аналитик Елена Бобровская в беседе с «Городовой».
Этот сегмент, составляющий 57% от всех квартирных аренд, часто связан с поездками по личным делам, что исключает необходимость длительного предварительного бронирования.
Иначе обстоят дела с загородными домами — их предпочитали бронировать заранее, что логично для тех, кто планирует длительный отдых вдали от городской суеты.
|Показатель
|Топ-регионы/детали
|Доля/средние значения
|Сравнение с прошлым годом
|Лидеры по бронированиям
|Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская обл.
|Топ-5: 54%; топ-10: 66%; топ-20: 79%
|Топ-5: 42%; топ-10: 61% (рост концентрации)
|Тип жилья
|Квартиры (90%), дома (10%)
|Ленинградская обл.: дома 53%; Карелия: 36%; Московская обл.: 22%; Калужская/Владимирская/Тверская/Ярославская обл.: 20–28%
|—
|Время бронирования
|С лета, пик — конец декабря
|Спонтанные (до 3 дней): 54% (квартиры: 57%, дома: 26%)
|—
|Средний срок заранее
|Квартиры: 11 дней; дома: 1 месяц
|Ранние квартиры: Мурманск, Карелия, Калининград, Ставропольский край, Сахалин (1 месяц); ранние дома: Тула, Нижегородская, Владимирская, Тверская обл. (1,5–2 месяца)
|—
|Число гостей
|Квартиры: 2 чел.; дома: 5 чел.
|Квартиры — пары/одиночки; дома — семьи/друзья
|—
|Продолжительность
|Средняя: 2 дня
|3–4 дня в турзонах: Калининград, Карелия, СПб, Краснодарский край, Ставропольский край, Приморье, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Мурманск, Сахалин
|—
Время отдыха: от двух дней до месяца
Средняя продолжительность пребывания в арендованном жилье составила всего два дня. Это связано как с долей “не туристических поездок”, так и с желанием провести лишь саму новогоднюю ночь в арендованном месте.
Однако Петербург оказался исключением из этого правила. В “туристических локациях”, включая Северную столицу, показатель был выше — три-четыре дня.
Это доказывает, что для знакомства с культурной программой города двух дней оказалось недостаточно.
Елена Бобровская резюмирует:
“Цель значительной доли поездок не туризм, а личные дела”.
Эта тенденция меняет облик новогодней аренды — Петербург превратился не просто в место для любования дворцами, но и в ключевую точку для решения личных и деловых вопросов в праздничный период.
