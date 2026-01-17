«С ним в одной бане сидеть не стану»: эту категорию людей избегали в парной на Руси

Баня на Руси была окружена множеством запретов, основанных как на суевериях, так и на практической осторожности. Согласно народным поверьям, существовали категории людей, с которыми ходить париться вместе категорически не рекомендовалось.
Не приветствовалось соседство в бане с тяжелобольными, особенно с заразными кожными заболеваниями, и с пьяными — последних, как считалось, могли покарать банные духи.
Также существовали строгие разделения по полу и семейному статусу. Например, в некоторых регионах замужним и незамужним женщинам запрещалось париться вместе без особой молитвы.
Особую опасность представляли незнакомцы, особенно встреченные в бане после захода солнца — их могли принять за нечистую силу или колдунов.
Но самым страшным проступком считалось ходить в баню в одиночку, особенно ночью: одинокий человек становился лёгкой добычей для банника или обдерихи, что грозило, по поверьям, тяжёлой болезнью или даже гибелью.