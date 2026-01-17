Рекорд Ленобласти: почти 40 млн пассажиров на тактовых маршрутах в 2025-м

В течение 2025 года пригородные поезда, курсирующие по Ленинградской области по расписанию тактового движения, перевезли 39,7 миллиона человек. По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, этот показатель повысился на 4,8 процента по сравнению с предшествующим годом. Одним из наиболее востребованных остался маршрут от Витебского вокзала до Павловска, которым воспользовались 15 миллионов пассажиров.
На других участках также зафиксирован значительный прирост:
- от Балтийского вокзала до Ораниенбаума – 13,3 миллиона человек, что на 10,6% больше;
- от Балтийского вокзала до Красного Села – 2,8 миллиона, рост составил 7,2%;
- от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья – 6 миллионов, динамика по сравнению с предыдущим периодом не изменилась;
- от Финляндского вокзала до Сестрорецка – 2,6 миллиона, что означает увеличение на 12,6%.
В компании подчеркнули, что эти маршруты продолжают пользоваться стабильной популярностью у жителей.
