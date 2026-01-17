Тайна последнего ужина: ушёл из жизни создатель культовых ресторанов Петербурга Лапин

В Петербурге ушёл из жизни Вадим Лапин, основатель ресторанной группы Ginza Project. Об этом стало известно 16 января из сообщения пресс-службы компании. Причиной смерти стало течение онкологического заболевания, с которым Вадим Валентинович боролся продолжительный срок.
После кончины Лапина руководство компанией будет осуществлять его сын Марк. В Ginza Project подчеркнули, что намерены и далее придерживаться принципов и стратегии, заложенных основателем.
Планируется прощальная церемония, дата и время которой станут известны позднее. Ginza Project начала свою деятельность в Петербурге в начале 2000-х годов. На сегодняшний день под этим брендом работают более ста заведений.
Кафе и рестораны группы расположены не только в Петербурге, но и в Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и Туле, а также за пределами страны — в Лондоне, Батуми и Баку. Благодаря деятельности Лапина Ginza Project стала одной из самых заметных сетей в сфере общественного питания.
