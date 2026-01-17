Драить кухню часами? Больше такой глупости не совершу: взмахом руки протираю раз, неделями сияет

«Городовой» спросил у эксперта по уборке, какие простые действия помогают поддерживать чистоту на кухне без ежедневной муки. Генеральный директор клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук назвала три ключевых привычки.
«Самое эффективное — это сразу после готовки протереть поверхности. Жир обычно оседает на стеновой панели, плите и столешнице, и если убрать его сразу, он сходит легко, без химии. Вторая обязательная процедура — ежедневно мыть посуду и раковину, оставляя их чистыми на ночь».
Третий важный момент — контроль за местом хранения мусора.
«Там, где стоит ведро, часто пачкаются дверца и внутренняя поверхность шкафа. Можно постелить туда пергамент или коврик, который легко помыть или просто заменить. И, конечно, выносить мусор каждый день. Эти три действия, занимающие буквально минуты, помогут кухне оставаться опрятной без перегруза бытовой химией».