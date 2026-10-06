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Ремонт в Пулково продолжается: как теперь подъехать к терминалу и не опоздать на рейс

Опубликовано: 6 октября 2026 12:44
 Проверено редакцией
Ремонт в Пулково продолжается: как теперь подъехать к терминалу и не опоздать на рейс
Ремонт в Пулково продолжается: как теперь подъехать к терминалу и не опоздать на рейс
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Если вы планируете вылет из Петербурга в ближайшие дни, закладывайте на дорогу чуть больше времени.

Ремонт на автомобильной эстакаде у терминала продлили до 19 октября включительно. Изначально дорожники обещали управиться к 1 октября, но работы продлили, сообщили в аэропорту.

Что именно перекрыто

Полностью закрыта первая линия на 3-м этаже (зона отправления). Это ближняя к входу полоса. Там меняют асфальт и обновляют гидроизоляцию с деформационными швами на эстакаде.

Проехать туда сейчас нельзя никому: ни таксистам, ни автобусам, ни личным авто.

Как приехать на машине или такси

Подняться на 3-й этаж на автомобиле всё еще можно. Для высадки пассажиров работает вторая линия.

Учитывайте пару важных моментов:

  • Возможны пробки. Из-за сужения дороги на въезде перед эстакадой скапливаются машины, особенно в утренние и вечерние часы пик.
  • Следите за таймером. Бесплатное время пребывания в зоне посадки/высадки ограничено — всего 15 минут. Если замешкаетесь и простоите дольше, придется заплатить ощутимый штраф (от 1000 рублей).

Куда приходят автобусы

Городские автобусы № 39, 39Э и 82Э временно изменили схему движения:

  • На 3-й этаж они сейчас не заезжают.
  • Высадка и посадка пассажиров перенесены на 1-й этаж (к зоне прибытия).
  • Чтобы пройти на свой рейс, вам нужно зайти в терминал на первом этаже и подняться на эскалаторе или лифте на третий.

Как работает зона прилета

На 1-м этаже всё стабильно. Если вы приезжаете встречать прилетевших пассажиров, схема прежняя — здесь заезд открыт без каких-либо ограничений.

Главный совет пассажирам

До 19 октября выезжайте в аэропорт с запасом хотя бы в 20–30 минут. Это убережет от лишней нервотрепки в пробке прямо перед вылетом.

Ранее «Городовой» рассказывал, где пройдут первые километры Кольцевой линии метро.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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