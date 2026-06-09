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Формула «2+1» для Караваева и прощание с Ахметовым: «Зенит» перекраивает состав

Опубликовано: 9 июня 2026 16:47
 Проверено редакцией
Формула «2+1» для Караваева и прощание с Ахметовым: «Зенит» перекраивает состав
Формула «2+1» для Караваева и прощание с Ахметовым: «Зенит» перекраивает состав
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с защитником Вячеславом Караваевым.

В петербургском «Зените» началось летнее движение состава. Клуб определился с будущим сразу двух заметных игроков.

Рассказываем, кто остается защищать Петербург, а кому пришло время собирать чемоданы.

Караваев: верность клубу и новый контракт

Один из самых стабильных защитников страны Вячеслав Караваев никуда не уходит. Клуб официально объявил, что продлевает с ним соглашение. Новый контракт подписан по схеме «2+1», сообщили в команде.

Это значит, что ближайшие два года футболист точно проведет в Петербурге, а если все будет хорошо, останется еще на сезон.

Ахметов: история, которая подошла к концу

А вот с Ильзатом Ахметовым история получилась совсем другой. Полузащитник покидает команду. Его контракт подошел к концу, и стороны решили не подписывать новый, сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Спортсмена купили у «Краснодара» в январе 2024 года. Всего он успел сыграть за петербуржцев 21 матч, не отметившись результативными действиями.

Что дальше для Ильзата?

Ахметову сейчас 27 лет — это самый расцвет для футболиста. За его плечами отличная школа: академия Коноплева, «Рубин» и больше сотни матчей за московский ЦСКА.

Скорее всего, без работы талантливый полузащитник не останется — спрос на игроков с российским паспортом в нашей лиге всегда высокий.

«Зенит» продолжает точечную настройку состава. Клуб сохраняет проверенных временем бойцов, таких как Караваев, и легко расстается с теми, кто не вписался в схемы Сергея Семака.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Кержаков честно рассказал, почему чемпионство «Зенита» стало пресным.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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