Формула «2+1» для Караваева и прощание с Ахметовым: «Зенит» перекраивает состав

В петербургском «Зените» началось летнее движение состава. Клуб определился с будущим сразу двух заметных игроков.
Рассказываем, кто остается защищать Петербург, а кому пришло время собирать чемоданы.
Караваев: верность клубу и новый контракт
Один из самых стабильных защитников страны Вячеслав Караваев никуда не уходит. Клуб официально объявил, что продлевает с ним соглашение. Новый контракт подписан по схеме «2+1», сообщили в команде.
Это значит, что ближайшие два года футболист точно проведет в Петербурге, а если все будет хорошо, останется еще на сезон.
Ахметов: история, которая подошла к концу
А вот с Ильзатом Ахметовым история получилась совсем другой. Полузащитник покидает команду. Его контракт подошел к концу, и стороны решили не подписывать новый, сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».
Спортсмена купили у «Краснодара» в январе 2024 года. Всего он успел сыграть за петербуржцев 21 матч, не отметившись результативными действиями.
Что дальше для Ильзата?
Ахметову сейчас 27 лет — это самый расцвет для футболиста. За его плечами отличная школа: академия Коноплева, «Рубин» и больше сотни матчей за московский ЦСКА.
Скорее всего, без работы талантливый полузащитник не останется — спрос на игроков с российским паспортом в нашей лиге всегда высокий.
«Зенит» продолжает точечную настройку состава. Клуб сохраняет проверенных временем бойцов, таких как Караваев, и легко расстается с теми, кто не вписался в схемы Сергея Семака.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Кержаков честно рассказал, почему чемпионство «Зенита» стало пресным.