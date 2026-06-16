Почему в Турции нельзя поднимать щетку для обуви - предостережение для всех туристов: может привести к проблемам

Во время отдыха в Турции каждый турист может столкнуться с неприятной ситуацией, которая связана с обувной щеткой. Если вы видите, что кто-то случайно обронил этот предмет, то ни в коем случае нельзя его поднимать и возвращать владельцу. На это нашлись причины.
В чем опасность
Вам кажется, что человек роняет щетку случайно, однако он делает это намеренно. Так поступают местные мошенники, которые выдают себя за чистильщиков обуви. Эти люди хорошо разбираются в психологии, чем активно пользуются.
В чем заключается развод
После того как вы отдадите щетку владельцу, он начнет навязывать вам чистку обуви, обещая сделать все бесплатно или за символические деньги. Даже если вы начнете отказываться, то он сможет уговорить, настоять на оказании услуги.
После чистки обуви мошенник попросит не ту сумму, о которой говорил прежде. Обычно с туристов требуют около 100 долларов и более. В эти моменты “чистильщики обуви” становятся еще более настойчивыми. Если не помогают уговоры, то в ход идут уже угрозы.
Что делать
Если вам уже указали услугу, то стоит угрожать полицией, снимать происходящее на телефон, а также постараться уйти в людное место. Зайдите в любое кафе, ресторан или магазин, попросите помощи у них.
Как отличить настоящего чистильщика обуви от мошенника
- Постоянное место работы. Настоящие чистильщики всегда работают в местах, где много людей, при этом не меняют их на протяжении долгих лет. Рядом с ними будет обязательно ящик с щетками, кремами, восками и другими средствами.
- Цены. У хорошего чистильщика есть табличка, где указаны цены за услуги. Он не выдумывает ничего из головы, говорит цену четко и громко. Настоящий чистильщик никогда не будет предлагать свои услуги - он будет сидеть и ждать клиентов спокойно, сообщает travelbelka.ru.
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