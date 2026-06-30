Какие десерты попробовать на "шведском столе" в Турции - не только кюнефе: местные гордятся этими сладостями

Десерты Турции, которые точно нужно попробовать

“Шведские столы” в Турции богаты различными угощениями, но на фоне всех блюд особенно выделяются десерты. Разнообразие сладостей поражает даже туристов со стажем. Какие десерты стоит попробовать в Турции?

Фрукты

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В Турции очень вкусные апельсины, абрикосы, персики, груши и нектарины, поэтому они отличаются от привычных фруктов. Если хочется чего-то необычного, то стоит обратить внимание на мушмулу. Этот фрукт напоминает сливы и абрикосы.

Восточные десерты

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Турки умеют готовить национальные десерты. Обязательно стоит попробовать баклаву из хрустящего теста, орехов и меда. В классическом варианте выпечки используются фисташки и грецкие орехи.

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Большой популярностью на “шведском столе” пользуется кюнефе. Для приготовления десерта используют жареное тесто, которое напоминает вермишель (катаифи). Его заливают сиропом, украшают сливочным сыром или мороженым.

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Среди всех турецких десертов особенно выделяется торт трилече (Три молока). Он состоит из бисквита, который пропитывается сливками, кремом и сгущенкой. Из-за этого выпечка получается невероятно нежной, влажной, сообщает канал “Саша Коновалова”.

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Также стоит попробовать “айву татлысы”. Для приготовления этого десерта айву пропитывают в карамельном сиропе, после чего запекают ее в духовке. Сверху десерт поливают кунжутной пастой и украшают орехами.

Опыт автора

“При посещении Турции я всегда беру баклаву и торт трилече. Вкус просто восхитительный! Эти десерты хочется есть круглосуточно, но приходится знать меру. Была в нескольких отелях страны и заметила, что сладости везде имеют похожий вкус и отличное качество”, - рассказала Полина Аксенова.

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