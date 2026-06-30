Какие десерты попробовать на "шведском столе" в Турции - не только кюнефе: местные гордятся этими сладостями

“Шведские столы” в Турции богаты различными угощениями, но на фоне всех блюд особенно выделяются десерты. Разнообразие сладостей поражает даже туристов со стажем. Какие десерты стоит попробовать в Турции?
Фрукты
В Турции очень вкусные апельсины, абрикосы, персики, груши и нектарины, поэтому они отличаются от привычных фруктов. Если хочется чего-то необычного, то стоит обратить внимание на мушмулу. Этот фрукт напоминает сливы и абрикосы.
Восточные десерты
Турки умеют готовить национальные десерты. Обязательно стоит попробовать баклаву из хрустящего теста, орехов и меда. В классическом варианте выпечки используются фисташки и грецкие орехи.
Большой популярностью на “шведском столе” пользуется кюнефе. Для приготовления десерта используют жареное тесто, которое напоминает вермишель (катаифи). Его заливают сиропом, украшают сливочным сыром или мороженым.
Среди всех турецких десертов особенно выделяется торт трилече (Три молока). Он состоит из бисквита, который пропитывается сливками, кремом и сгущенкой. Из-за этого выпечка получается невероятно нежной, влажной, сообщает канал “Саша Коновалова”.
Также стоит попробовать “айву татлысы”. Для приготовления этого десерта айву пропитывают в карамельном сиропе, после чего запекают ее в духовке. Сверху десерт поливают кунжутной пастой и украшают орехами.
Опыт автора
“При посещении Турции я всегда беру баклаву и торт трилече. Вкус просто восхитительный! Эти десерты хочется есть круглосуточно, но приходится знать меру. Была в нескольких отелях страны и заметила, что сладости везде имеют похожий вкус и отличное качество”, - рассказала Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Где находится самый красивый город русского Юга.
Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".
В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.