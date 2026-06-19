Отличаются от жителей других стран Ближнего Востока: интересные факты о турках - полезно знать туристам

Новости по теме

12,5 миллионов гостей и тройная ответственность: депутаты ЗАКСа принимают новые правила петербургского гостеприимства

Перейти

Почему в Турции нельзя поднимать щетку для обуви - предостережение для всех туристов: может привести к проблемам

Перейти

Не курорт, а оазис для россиян: почему в Турции нет комаров - дело не только в обработках

Перейти

Почему в Таиланде нет системы "все включено" - нашлись причины: любителям Турции и Египта тут будет сложно

Перейти

Почему жители Турции любят кошек - такого отношения к животным больше нигде не встретить: есть веские причины

Перейти