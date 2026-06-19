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Отличаются от жителей других стран Ближнего Востока: интересные факты о турках - полезно знать туристам

Опубликовано: 19 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Отличаются от жителей других стран Ближнего Востока: интересные факты о турках - полезно знать туристам
Отличаются от жителей других стран Ближнего Востока: интересные факты о турках - полезно знать туристам
Legion-Media
В чем особенность жителей Турции

Турция является удивительной страной, ведь здесь переплетается Восток и Запад, встречаются как средневековые, так и современные традиции. Жизнь турок очень отличается от россиян, так как они имеют свои правила.

Любовь к учебе

Обычно в странах Ближнего Востока люди не особо стремятся к образованию, но в Турции складывается совершенно другая ситуация. Хорошее образование здесь ценится выше богатства. Многие турки знают несколько иностранных языков, стремятся учиться всю жизнь.

Тяга к чистоте

Турки являются очень чистоплотной нацией, поэтому здесь сложно будет найти мусор, грязь. Чистота поддерживается везде: в отелях, подъездах, квартирах и туристических локациях. Из-за этого турок часто сравнивают с немцами.

Гостеприимство

В любую минуту к туркам могут нагрянуть гости, при этом они будут рады. Близкие, друзья ходят в гости не только по приглашению, но и спонтанно. Они никогда не жалеют на это времени, любят накрывать роскошный стол и делиться секретами.

Полиция нравов

С 2004 года в крупных городах страны, которые пользуются популярностью у туристов, работает полиция нравов. Она следит как за местными, так и за приезжими людьми. Здесь запрещено неподобающе себя вести, проявлять чувства на публике, а также употреблять горячительные напитки.

Опыт автора

“Когда я впервые побывала в Стамбуле, то сразу заметила, что там очень чисто. На улице не было мусора и грязи, за чистотой активно следили дворники. Отдыхать в таких условиях было очень комфортно, особенно после азиатских стран”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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