Какой вариант выбрать для отдыха - Турция или ОАЭ: названы основные различия популярных курортов

Сравнение ОАЭ и Турции

Турция и ОАЭ пользуются большой популярностью у россиян, поэтому многие отдают предпочтение именно этим направлениям. Чем они отличаются? Какой вариант будет являться более подходящим?

Перелет

Попасть в Турцию проще, так как в эту страну рейсы совершаются на регулярной основе. Можно отдать предпочтение как местным, так и турецким авиакомпаниям. В Турцию получится попасть из любого крупного города России. Прилететь в ОАЭ будет сложнее из-за небольшого количества рейсов и более высоких цен на билеты.

Климат

На значительной части Турции наблюдается средиземноморский климат, поэтому летом тут жарко и влажно. Температура воздуха может доходить до +35 градусов. В ОАЭ наблюдается субтропический пустынный климат - здесь всегда очень сухо и жарко. Температура воздуха может достигать +50 градусов. Отдых здесь подойдет только для любителей такого жаркого климата.

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Цены

“Турция — королева отдыха в формате «всё включено». Цены каждый год повышаются, и летом хорошие «пятёрки» с собственным пляжем в среднем стоят от 100 000 рублей на двоих за неделю. ОАЭ всегда ассоциировались с более премиальным и дорогим отдыхом, но в 2025 году цены на многие отели сравнялись с турецкими. В эмиратах можно спокойно выбирать трёхзвёздочные или четырёхзвёздочные отели”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Достопримечательности

Турция богата историческими достопримечательностями, поэтому здесь можно увидеть древние мечети, дворцы, башни, руины античных городов. В ОАЭ нет таких достопримечательностей, поэтому придется довольствоваться лишь современной архитектурой.

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Что выбрать

Для семей с детьми и молодежи лучше выбрать Турцию, так как здесь созданы условия, как для активного, так и спокойного отдыха. Также этот вариант стоит рассматривать тем, у кого отпуск именно летом.

Для туристов, которые предпочитают отдыхать весной или осенью, нужно рассматривать ОАЭ. Здесь отдых более спокойный, не бывает шумных вечеринок. Семьям с детьми тут будет некомфортно из-за сильной жары.

Опыт автора

“Я была и в Турции, и в ОАЭ. Хочу сказать, что первый вариант мне намного ближе. Люблю Турцию за богатую историю, большое количество сохранившихся достопримечательностей”, - рассказала Полина Аксенова.

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