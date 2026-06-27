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Стамбул и Анталью оставьте для других туристов: какие города Турции нужно посетить этим летом - здесь тихо, красиво и дешево

Опубликовано: 27 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Стамбул и Анталью оставьте для других туристов: какие города Турции нужно посетить этим летом - здесь тихо, красиво и дешево
Стамбул и Анталью оставьте для других туристов: какие города Турции нужно посетить этим летом - здесь тихо, красиво и дешево
Legion-Media
Названы города Турции, в которых стоит побывать всем путешественникам

Когда туристы отправляются в Турцию, то они всегда отдают предпочтение Стамбулу или Анталье. В этой стране есть и другие курорты, которые достойны внимания путешественников.

Бурса

Legion-Media
Legion-Media

Город расположен рядом со Стамбулом. Он должен быть знаком любителям турецких сериалов, ведь именно Бурса являлась первой столицей Османской империей. Тут находится захоронение Османа I - основателя государства. Бурса считается очень уютной, тихой и зеленой. Если окажетесь здесь, то обязательно посмотрите местный базар, исторические мечети, попробуйте Искендер-кебаб.

Анкара

Legion-Media
Legion-Media

Город является столицей Турции, но он всегда находится в тени популярных направлений. Тут расположен мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка - человека, который считается создателем современной Турции. При посещении Анкары обязательно посмотрите Старый город.


Эскишехир

Legion-Media
Legion-Media

“Город выглядит современно, аккуратно и даже немного по-европейски. Через центр проходит канал, по которому люди катаются на гондолах. Вокруг полно красивых парков, современных кафе, необычных кварталов. Исторические объекты в Эскишехире тоже имеются. Тут сразу несколько важных мечетей, уютные цветные домики в османском стиле, базары”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.

Конья

Legion-Media
Legion-Media

Город в прошлом был центром сельджукской цивилизации, что очень прослеживается в архитектуре. Именно здесь можно увидеть древнюю традицию дервишей - танцующих монахов. Наблюдать за ними - особое удовольствие.

Опыт автора

“Из всех этих городов я была только в Бурсе. Бывшая столица Османской империи мне очень понравилась. Здесь намного спокойнее, чем в Стамбуле или Анталье. Обязательно приеду сюда снова”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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