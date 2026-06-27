Стамбул и Анталью оставьте для других туристов: какие города Турции нужно посетить этим летом - здесь тихо, красиво и дешево

Когда туристы отправляются в Турцию, то они всегда отдают предпочтение Стамбулу или Анталье. В этой стране есть и другие курорты, которые достойны внимания путешественников.
Бурса
Город расположен рядом со Стамбулом. Он должен быть знаком любителям турецких сериалов, ведь именно Бурса являлась первой столицей Османской империей. Тут находится захоронение Османа I - основателя государства. Бурса считается очень уютной, тихой и зеленой. Если окажетесь здесь, то обязательно посмотрите местный базар, исторические мечети, попробуйте Искендер-кебаб.
Анкара
Город является столицей Турции, но он всегда находится в тени популярных направлений. Тут расположен мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка - человека, который считается создателем современной Турции. При посещении Анкары обязательно посмотрите Старый город.
Эскишехир
“Город выглядит современно, аккуратно и даже немного по-европейски. Через центр проходит канал, по которому люди катаются на гондолах. Вокруг полно красивых парков, современных кафе, необычных кварталов. Исторические объекты в Эскишехире тоже имеются. Тут сразу несколько важных мечетей, уютные цветные домики в османском стиле, базары”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.
Конья
Город в прошлом был центром сельджукской цивилизации, что очень прослеживается в архитектуре. Именно здесь можно увидеть древнюю традицию дервишей - танцующих монахов. Наблюдать за ними - особое удовольствие.
Опыт автора
“Из всех этих городов я была только в Бурсе. Бывшая столица Османской империи мне очень понравилась. Здесь намного спокойнее, чем в Стамбуле или Анталье. Обязательно приеду сюда снова”, - рассказала Полина Аксенова.
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