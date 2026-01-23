Городовой / Город / Не копейки, а сотки: как дачников заманивают в ловушку хитроумные аферисты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пенсии с сюрпризом: кому и насколько добавят в ближайшие месяцы? Город
На этот этап ремонта плюют три четверти россиян, а потом кусают локти: а могли бы потратить пару тысяч, сэкономив десятки Полезное
«Все красиво для туристов»: гид показала, какие исторические корпуса Петербурга скрывают самые модные заведения Город
Петербуржцев пустят в небо по лицу: новый способ посадки удивит даже бывалых пассажиров Город
Петербург затаил дыхание: почему Колесов предупреждает горожан о нашествии красных носов? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не копейки, а сотки: как дачников заманивают в ловушку хитроумные аферисты

Опубликовано: 23 января 2026 06:30
 Проверено редакцией
Не копейки, а сотки: как дачников заманивают в ловушку хитроумные аферисты
Не копейки, а сотки: как дачников заманивают в ловушку хитроумные аферисты
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Владельцам загородных домов в России стоит принять во внимание новое предупреждение: специалисты сервиса Smart Business Alert считают, что в ближайшее время мошенники могут активизировать атаки на членов садоводческих некоммерческих товариществ. Поводом для опасений стала выявленная база данных с перечислением сведений о 10 тысячах таких объединений. Это примерно десятая часть всех подобных товариществ, зарегистрированных в стране.

В опубликованных записях содержатся названия организаций, адреса, идентификационные номера налогоплательщиков, а также телефоны и электронные почтовые ящики. Более 90 процентов этих адресов зарегистрированы на массовых бесплатных электронных сервисах. Специалисты по кибербезопасности подчеркивают: если такие почтовые ящики перестают использоваться, злоумышленники могут их восстановить на свое имя.

После этого появляется возможность для рассылки поддельных сообщений и уведомлений от имени руководства садового товарищества. Так можно легко ввести владельцев участков в заблуждение — особую опасность представляют подмена контактных данных и реквизитов. Эксперты отмечают, что риски возрастают зимой и весной, особенно сразу после новогодних каникул: в это время люди редко бывают на своих дачах и могут не заметить подвоха вовремя.

В подобных условиях мошенниками становятся использованы следующие схемы:

  • Создание поддельных уведомлений и направленных рассылок;
  • Подмена официальных реквизитов организаций;
  • Использование устаревших электронных ящиков СНТ для имитации переписки от лица правления.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью