МВД раскрыло пять верных примет, что звонок — ловушка мошенников

Опубликовано: 24 января 2026 10:57
 Проверено редакцией
В материалах МВД России отмечается, что телефонные звонки с предложениями о бонусах или подарках от банка, а также с просьбами отменить заявку на кредит указывают на попытку обмана. Особое внимание уделяется пяти характерным признакам, по которым можно отличить мошенников.

К основным признакам относятся следующие действия: просьба перевести средства на так называемый «безопасный счёт», требование сообщить данные вашей банковской карты или ввести их на неизвестном сайте. Дополнительно можно выделить предложения о различного рода компенсациях, о якобы забытых или навязанных заявках на кредит, а также о блокировке банковской карты.

При разговоре по телефону мошенники могут предлагать оформить «безопасную» сделку или осуществить доставку при операциях с товарами через интернет, присылая при этом подозрительные ссылки. МВД советует не брать трубку, если звонок поступает с неизвестного номера, особенно если он зарегистрирован в другом регионе. Важно помнить, что настоящие банковские работники и представители полиции никогда не попросят назвать код из СМС.

Автор:
Юлия Аликова
