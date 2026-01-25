Петербуржец стал пешкой в большой игре: как ловят «живые кошельки» для мошенников

Вячеслав Николаев заключён под стражу Калининским районным судом по обвинению в обмане. Об аресте сообщила пресс-служба судов. Мужчину подозревают в том, что он участвовал в схеме с похищением денежных средств у пожилых граждан.
По версии следствия, Николаев действовал в роли курьера, получая наличные у пенсионеров. Полученные деньги он переводил в цифровую валюту и отправлял организаторам, оставляя себе часть суммы. Для опознания при встрече он использовал специальные слова, среди которых — «жираф», «яблоко», «елка», «экскурсовод», «счетовод» и «рика».
В период с 13 по 22 января ему инкриминируют не менее 9 эпизодов мошенничества. За это время удалось собрать свыше 9,3 миллиона рублей, из которых Николаев получил около 130 тысяч в качестве вознаграждения. Задержание мужчины состоялось 22 января.
Обвинение было предъявлено уже на следующий день. При рассмотрении ходатайства о мере пресечения Николаев был против помещения в следственный изолятор и настаивал на мягкой мере, в том числе домашнем аресте или подписке о невыезде. Суд определил содержание под стражей до 18 марта.
