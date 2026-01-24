Городовой / Город / Как мошенники охотятся на доверчивых путешественников в туристических чатах
Как мошенники охотятся на доверчивых путешественников в туристических чатах

Опубликовано: 24 января 2026 14:41
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Министерстве внутренних дел сообщили о новом методе мошенничества, который ориентирован на участников сообществ, связанных с путешествиями. Представители управления, занимающегося вопросами противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий в Петербурге и Ленинградской области, рассказали, что злоумышленники наблюдают за дискуссиями и поведением пользователей в специализированных группах для туристов в различных мессенджерах и социальных сетях.

После выявления потенциальной жертвы мошенники выходят на связь, выдавая себя за сотрудников туристических компаний. Они начинают общение с вопросами о планах поездки, а затем предлагают приобрести билеты по цене, значительно ниже рыночной. В МВД отметили:

«Для того, чтобы войти в доверие, злоумышленники начинают диалог с вопросов о путешествии, а затем предлагают выгодно приобрести билеты по низкой цене», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители советуют соблюдать осторожность при бронировании туров: обращать внимание на отзывы и репутацию компании, оформлять поездки на известных сайтах и производить оплату только в офисе туроператора при получении услуг. Дополнительно стоит самостоятельно проверять всю полученную информацию, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Юлия Аликова
