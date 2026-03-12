Не яйца, а настоящий шедевр: оригинальный метод покраски на Пасху – просто возьмите 2 компонента

Пасхальные яйца я– это не только дань традиции, но и подлинное искусство, способное произвести впечатление на всех присутствующих за праздничным столом. Для тех, кто стремится удивить своих близких оригинальными шедеврами из яиц, эксперты Телеграм-канала «Простые рецепты» предложили уникальный метод покраски.
Ингредиенты:
- 5 куриных яиц;
- 2 столовые ложки измельченной луковой шелухи;
- 3 столовые ложки чая каркаде;
- 1 столовая ложка мелко нарезанной белой бумаги;
- 2 столовые ложки уксуса;
- марля (по количеству яиц);
- нитки.
Процесс приготовления:
Смешайте луковую шелуху и бумагу в подходящей емкости.
Смочите каждое яйцо водой, после чего обваляйте его в подготовленной красящей смеси.
Заверните каждое яйцо в марлю и надежно зафиксируйте нитью.
Поместите яйца в кастрюлю с холодной водой, добавьте чай каркаде и уксус.
Варите до готовности (10-15 минут), затем остудите, удалите марлю и наслаждайтесь удивительными шедеврами, которые непременно украсят ваш праздник Пасхи.
