Не яйца, а настоящий шедевр: оригинальный метод покраски на Пасху – просто возьмите 2 компонента

Опубликовано: 12 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Невероятно нарядные яйца на Пасху

Пасхальные яйца я– это не только дань традиции, но и подлинное искусство, способное произвести впечатление на всех присутствующих за праздничным столом. Для тех, кто стремится удивить своих близких оригинальными шедеврами из яиц, эксперты Телеграм-канала «Простые рецепты» предложили уникальный метод покраски.

Ингредиенты:

  • 5 куриных яиц;
  • 2 столовые ложки измельченной луковой шелухи;
  • 3 столовые ложки чая каркаде;
  • 1 столовая ложка мелко нарезанной белой бумаги;
  • 2 столовые ложки уксуса;
  • марля (по количеству яиц);
  • нитки.

Процесс приготовления:

Смешайте луковую шелуху и бумагу в подходящей емкости.
Смочите каждое яйцо водой, после чего обваляйте его в подготовленной красящей смеси.

Заверните каждое яйцо в марлю и надежно зафиксируйте нитью.
Поместите яйца в кастрюлю с холодной водой, добавьте чай каркаде и уксус.

Варите до готовности (10-15 минут), затем остудите, удалите марлю и наслаждайтесь удивительными шедеврами, которые непременно украсят ваш праздник Пасхи.

Ранее мы рассказали, как испечь влажный кулич.

Полезное
