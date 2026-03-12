Следуйте старинному обычаю: день перед Пасхой для мытья окон - и деньги потекут рекой

Когда мыть окна перед Пасхой, чтобы удача пришла в дом

Перед светлым праздником Пасхи многие люди вспоминают старые традиции и народные приметы. Особое внимание всегда уделяли уборке в доме и мытью окон.

Предки верили: если окна грязные, они словно магнит притягивают к дому неудачи и беды. А вот чистые и прозрачные стекла, наоборот, открывают дорогу богатству, удаче и достатку.

Но важно не просто помыть окна, а сделать это в правильный день.

Лучший день для уборки

Идеальное время для пасхальной уборки - Чистый четверг. С ним связано множество поверий о привлечении счастья. Считается, что если в этот день навести порядок в доме, то вместе с чистотой придут благополучие и здоровье, а все болезни и невезение уйдут.

Чтобы ритуал сработал на полную силу, во время уборки нужно думать о хорошем. Представляйте, что вы смываете не только пыль, но и все плохие мысли, обиды и тревоги.

А вместе с чистой водой и свежим воздухом мысленно приглашайте в дом радость, деньги и изобилие.

фото Городовой ру

Маленькие хитрости

Народная мудрость советует мыть окна тряпкой красного цвета. В воду для мытья стоит добавить щепотку соли и пару монеток. Соль, по поверьям, создает невидимую защиту от злых сил, а монеты притягивают финансы.

Когда окна заблестят, монетки нужно оставить на подоконнике - они будут работать как денежный амулет. Убирать их нельзя до следующего мытья окон. А грязную воду после уборки обязательно вылейте под дерево, чтобы земля забрала весь негатив.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чтобы не отпугнуть удачу, важно помнить о запретах:

Беременным женщинам лучше не мыть окна в этот день, чтобы случайно не навлечь беду.

Если на улице идет дождь, отложите мытье окон. Примета гласит, что можно остаться без денег.

Ни в коем случае не беритесь за тряпку после заката солнца. Вечерняя уборка сулит ссоры и разлад в семье.

Соблюдайте порядок: сначала мойте стекла изнутри, и только потом снаружи. Если сделать наоборот, в доме пропадет гармония.

Ранее портал "Городовой" сообщал, куда правильно засыпать порошок в стиральную машину.