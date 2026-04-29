252 кресла и 50 складных стульев: почему Парад на Дворцовой в 2026 году станет самым закрытым в истории

Майские праздники уже на носу, но в этом году Парад Победы пройдет в необычном формате. Попасть на Дворцовую площадь, чтобы своими глазами его увидеть, станет почти невыполнимой задачей.
Планировали одно, а вышло другое
Изначально город готовился к празднику по привычному сценарию. Хотели поставить огромный комплекс из трех трибун: центральную для почетных гостей и две боковых.
Плюс планировали огромную смотровую площадку со стороны Миллионной улицы, где могли бы стоять как минимум 2000 человек.
Но в последний момент планы резко переиграли. Вместо трех трибун поставят всего одну. Мест на ней будет всего 252 кресла и полсоти складных стульев.
А ту самую площадку на две тысячи зрителей и вовсе вычеркнули из проекта, сообщает "Фонтанка".
Почему так мало мест?
Решение принимали не на пустом месте. Прошло закрытое совещание по правопорядку, где губернатор и военное руководство Ленинградского округа обсуждали безопасность.
В 2026 году акцент снова сделали на безопасности: меньше людей — меньше рисков.
Репетиции идут по расписанию
Несмотря на то что зрителей на площадь почти не пустят, сам парад никто не отменял. Солдаты и техника уже тренируются.
Репетиции на Дворцовой начались еще в апреле: строевой шаг, отмашка, гул моторов — всё как обычно. Очередной прогон назначен на конец апреля, так что звук маршей над Невой мы точно услышим.
Что в Москве?
В столице Парад тоже пройдет не так как обычно. В Министерстве обороны России, рассказали, что на на мероприятии не будет колонны военной техники — впервые с 2008 года.
В шествии примут участиевоеннослужащие высших военных учебных заведений, а воспитанников училищ в этот раз мы не увидим. Авиация продемонстрирует высший полотаж на Параде.