252 кресла и 50 складных стульев: почему Парад на Дворцовой в 2026 году станет самым закрытым в истории

В Северной столице изменили концепцию проведения парада.

Майские праздники уже на носу, но в этом году Парад Победы пройдет в необычном формате. Попасть на Дворцовую площадь, чтобы своими глазами его увидеть, станет почти невыполнимой задачей.

Планировали одно, а вышло другое

Изначально город готовился к празднику по привычному сценарию. Хотели поставить огромный комплекс из трех трибун: центральную для почетных гостей и две боковых.

Плюс планировали огромную смотровую площадку со стороны Миллионной улицы, где могли бы стоять как минимум 2000 человек.

Но в последний момент планы резко переиграли. Вместо трех трибун поставят всего одну. Мест на ней будет всего 252 кресла и полсоти складных стульев.

А ту самую площадку на две тысячи зрителей и вовсе вычеркнули из проекта, сообщает "Фонтанка".

Почему так мало мест?

Решение принимали не на пустом месте. Прошло закрытое совещание по правопорядку, где губернатор и военное руководство Ленинградского округа обсуждали безопасность.

В 2026 году акцент снова сделали на безопасности: меньше людей — меньше рисков.

Репетиции идут по расписанию

Несмотря на то что зрителей на площадь почти не пустят, сам парад никто не отменял. Солдаты и техника уже тренируются.

Репетиции на Дворцовой начались еще в апреле: строевой шаг, отмашка, гул моторов — всё как обычно. Очередной прогон назначен на конец апреля, так что звук маршей над Невой мы точно услышим.

Что в Москве?

В столице Парад тоже пройдет не так как обычно. В Министерстве обороны России, рассказали, что на на мероприятии не будет колонны военной техники — впервые с 2008 года.

В шествии примут участиевоеннослужащие высших военных учебных заведений, а воспитанников училищ в этот раз мы не увидим. Авиация продемонстрирует высший полотаж на Параде.