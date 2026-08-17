Почему проводники настойчиво предлагают чай и сувениры в поезде: узнаете причину, начнете скупать любые товары

Такой товар продается по слегка завышенным ценам, из-за чего не все пассажиры решаются на покупку. Проводник может настаивать на приобретении чего-либо еще несколько раз, что выглядит весьма навязчиво. Оказалось, что на это есть свои причины.
Выполнение плана
На официальном уровне у проводников нет никаких требований насчет продаж, но практика показывает обратное. Некоторые компании ставят план каждому проводнику, который приходится выполнять. Особенно это касается продажи чая и сувенирной продукции.
“Это негласное правило, официально такого плана нет, но требуют. Сложно сделать план по продаже чайной продукции. У людей нет денег, а мы должны предлагать и предлагать. Цены не по карману многим: пакет чая стоит 45 рублей и выше”, - сообщила проводница Маргарита порталу “АиФ”.
Что происходит при невыполнении плана
В некоторых случаях такие проводники не могут рассчитывать на прибавку к зарплате. Иногда им приходится выкупать партию нераспроданного товара за свой счет. К счастью, сейчас такое происходит все реже.
Личный опыт
Раньше я не знала о подобном плане у проводников, но всегда любезно соглашалась на приобретение чего-либо. Благодаря покупке вы не только можете порадовать себя и проводника, но и выстроить с сотрудником нормальные взаимоотношения. Это точно пригодится.
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