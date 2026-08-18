Беру 5 яблок и 1 яйцо – готовлю быстрые пирожки на сковороде: просто объедение

История пирожков столь же богата и древна, как и история пирогов. Мы предлагаем рецепт приготовления экспресс-пирожков с яблочной начинкой.
Ингредиенты:
- Мука — 350 гр;
- Яйцо — 1 шт;
- Сахар — 3 ст. ложки;
- Соль — щепотка;
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- Растительное масло — 3 ст. ложки;
- Сметана 20% — 200 гр;
- Молоко — 50 мл;
- Ванилин — по вкусу;
- Яблоко — 5 штук.
Процесс приготовления
В емкость разбейте яйцо, добавьте сахар, соль и ванилин, после чего все ингредиенты тщательно перемешайте венчиком до однородной консистенции. Затем в полученную яичную смесь введите сметану, молоко, мелко нарезанные яблоки и муку. Полученную массу тщательно перемешайте.
Из подготовленного теста сформируйте небольшие порции и придайте им форму колбасок с заостренными краями. Обжарьте пирожки в разогретом масле до золотистой корочки.
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