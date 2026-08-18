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Беру 5 яблок и 1 яйцо – готовлю быстрые пирожки на сковороде: просто объедение

Опубликовано: 18 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру 5 яблок и 1 яйцо – готовлю быстрые пирожки на сковороде: просто объедение
Беру 5 яблок и 1 яйцо – готовлю быстрые пирожки на сковороде: просто объедение
Городовой ру
Рецепт быстрых пирожков

История пирожков столь же богата и древна, как и история пирогов. Мы предлагаем рецепт приготовления экспресс-пирожков с яблочной начинкой.

Ингредиенты:

  • Мука — 350 гр;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Сахар — 3 ст. ложки;
  • Соль — щепотка;
  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка;
  • Растительное масло — 3 ст. ложки;
  • Сметана 20% — 200 гр;
  • Молоко — 50 мл;
  • Ванилин — по вкусу;
  • Яблоко — 5 штук.

Процесс приготовления

В емкость разбейте яйцо, добавьте сахар, соль и ванилин, после чего все ингредиенты тщательно перемешайте венчиком до однородной консистенции. Затем в полученную яичную смесь введите сметану, молоко, мелко нарезанные яблоки и муку. Полученную массу тщательно перемешайте.

Из подготовленного теста сформируйте небольшие порции и придайте им форму колбасок с заостренными краями. Обжарьте пирожки в разогретом масле до золотистой корочки.

Ранее мы рассказали, как приготовить сочные котлеты из фарша и кабачков.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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