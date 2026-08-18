Цветочный гороскоп на 19 августа 2026 года: кого выбрали Высшие силы - повезет не только Тюльпану

Портал “Городовой” поделился цветочным гороскопом на 19 августа 2026 года. Высшие силы направят все внимание Тюльпану (23 июня - 1 июля), Дельфиниуму (24 августа - 2 сентября), Сирени (14 октября - 23 октября) и Горечавке (1 января - 10 января).
Прогноз
Тюльпану пора перестать испытывать тревогу и негатив, ведь эти чувства носят разрушительный характер. Нужно замечать в жизни только хорошее, тогда это обязательно притянется.
Дельфиниум сможет реализовать задуманное без каких-либо усилий. Все сложится в его пользу, но не стоит думать, что так будет всегда. Успех коснется работы.
Сирени придется выбирать новое направление в работе,так как на прежнем месте все возможности были исчерпаны. Многое зависит от целеустремленности и желания меняться.
Горечавке необходимо соблюдать осторожность, не браться за новые дела. Следует уделить внимание тем задачам, которые давно висят мертвым грузом. Работоспособность будет превосходной.
Ранее портал "Городовой" рассказал о денежном гороскопе на неделю с 17 по 23 августа.