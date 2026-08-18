Делаю кабачковые оладьи вкуснее - хватит одного ингредиента: про другие рецепты захочется забыть

Новости по теме

Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда

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Кручу рулет из кабачка, яйца и сыра в лаваше за 10 минут — сочный, хрустящий, исчезает первым

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Подруга из Турции научила меня готовить кабачки так: вы влюбитесь в эти оладьи

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2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка

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Просто взбиваю творог с яйцами: Готовлю самую нежную запеканку-суфле - Всего за 30 минут

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