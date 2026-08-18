Делаю кабачковые оладьи вкуснее - хватит одного ингредиента: про другие рецепты захочется забыть

Рецептов кабачковых оладий очень много, поэтому каждая хозяйка сможет найти подходящий для себя вариант. Сделать блюдо особенно вкусным получится благодаря дополнительным ингредиентам. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом кабачковых оладий с творогом с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- кабачок - 2 штуки;
- куриное яйцо - 1 штука;
- творог - 150 г;
- мука - 1 стакан;
- чеснок - 1-2 зубчика;
- зелень - 10 г;
- соль - 5 г.
Приготовление:
Кабачки вымыть и почистить. Натереть их на терке, отжать лишнюю жидкость, иначе тесто получится неправильной консистенции. Добавить в овощную массу яйцо, измельченный чеснок и творог.
В последнюю очередь добавить муку и зелень. Перемешать тесто, дать ему постоять хотя бы 10 минут. Нагреть сковороду с растительным маслом, ложкой выложить тесто. Обжарить оладьи до готовности.
Готовые оладьи поместить на бумажное полотенце, что позволит удалить лишнее масло. Подавать блюдо со сметаной. Благодаря творогу оладьи становятся более сытными и очень вкусными.
Личный опыт
Я люблю готовить кабачковые оладьи с творогом на завтрак. Блюдо получается очень питательным, поэтому сытость после него сохраняется на долгое время.
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