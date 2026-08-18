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Почему пожилые люди просыпаются в пять утра - рассказала невролог Прокофьева

Опубликовано: 18 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему пожилые люди просыпаются в пять утра - рассказала невролог Прокофьева
фото legion-media
Ранние пробуждения у пожилых: физиология и способы адаптации

С возрастом сон заметно меняется — и ранние подъемы тут не каприз, а физиология. Многие замечают: вроде бы легли вовремя, а глаза открываются сами собой в 4–5 утра.

Врач-невролог, специалист по лечению головных и лицевых болей, тревожных расстройств клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Юлия Прокофьева, объясняет, что это типичный сдвиг ритмов, с которым сталкиваются немало пожилых людей.

Что происходит с биоритмами

Организм постепенно перестраивается: пик выработки мелатонина смещается на более раннее время, а чувствительность к кортизолу растет. Из-за этого цикл сна будто «сдвигается влево» — человек засыпает раньше и просыпается тоже раньше, хотя объективно уже выспался.

Плюс с годами становится меньше глубокого сна: он делается поверхностным, и любой шум или дискомфорт легко будит.

Короткий вывод

Ранние пробуждения у пожилых — следствие естественных возрастных изменений в работе гормонов и структуры сна. Полностью «вернуть» прежние ритмы не всегда возможно, но можно грамотно подстроиться и улучшить качество отдыха.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в СССР делали маникюр, когда не было салонов красоты.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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