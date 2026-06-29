Шевроны и танковая сталь под ногами: как в итоге изменится «Парк Победы» после реконструкции

В новом дизайне споры вызвал пол вестибюля.

Станция метро «Парк Победы» сейчас закрыта на замок, но вокруг её будущего облика уже кипят нешуточные страсти. 78.ru получил эксклюзивные эскизы того, что планируют сделать внутри.

Это не просто ремонт, а превращение станции в настоящий монумент.

Пол из переплавленных танков

Самая обсуждаемая деталь — это пол в вестибюле. Его хотят сделать не из привычного гранита, а из рифлёного металла.

В состав плит планируют добавить броню немецкой техники, которую поисковики нашли в болотах и лесах под Ленинградом.

Прямо перед турникетами и после них на полу изобразят шевроны (нашивки) воинских частей вермахта, за исключением запрещённой нацистской символики.

Золото и витражи: триумф под куполом

Если под ногами у пассажиров будет «поверженный враг», то над головой — сплошное торжество. Вот что планируют сделать:

Купол: Его украсит огромный витраж с изображением ордена «Победа».

Его украсит огромный витраж с изображением ордена «Победа». Стены: Появится мозаичное панно, посвященное параду 1945 года.

Появится мозаичное панно, посвященное параду 1945 года. Декор: Золотистая надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и много света.

Кстати, «Парк Победы» — станция историческая. Это был первый в мире «горизонтальный лифт» (станция с закрытыми дверями на платформе). Архитекторы стараются сохранить этот дух, но добавить ему монументальности.

Почему люди спорят?

Как писал "ДП", проект вызвал массу споров. Одни считают, что задумка с шевронами — это сильный символ. Другие уверены, что тащить знаки врага в метро (пусть и под ноги) — это перебор.

В Комитете по транспорту Петербурга пока успокаивают: проект должен пройти кучу проверок, чтобы всё было в рамках закона и здравого смысла.

Когда открытие?

Станцию закрыли в 2025 году. Изначально планировали закончить к 2027 году. Но, как это часто бывает с большими стройками, сроки поползли.

Из-за правок в проекте и долгих согласований дату открытия могут сдвинуть на август 2028 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему «Парк Победы» решили перерисовать.