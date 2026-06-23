Без новых закрытий до конца 2026 года: зачем «Озеркам» расширяют зал и почему «Парк Победы» решили перерисовать

Ранее работы были запланированы на 2025 год.

Когда закроют «Озерки»?

Хорошая новость: в ближайшее время закрывать не планируют.

Власти уже одобрили смету и проект капремонта, но в очередь «Озерки» встанут только после того, как закончат работы на «Фрунзенской» и «Парке Победы», сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя городского комитета по транспорту.

Ремонт планировали начать раньше, но решили не создавать транспортный коллапс, пока была закрыта «Удельная». Теперь ориентир — конец 2026 года или даже позже.

Сами работы могут занять от года до полутора лет. За это время в «Озерках» хотят полностью обновить вестибюль, заменить наклонный ход и поставить четыре эскалатора вместо трех.

«Фрунзенская» и «Парк Победы»: что там сейчас?

На «Фрунзенской» всё идет по графику. Здание практически строят заново. Весной 2027 года станцию откроют для пассажиров, но полностью объект сдадут только к 2029 году.

Там создадут огромный диспетчерский центр, который будет управлять всей подземкой города.

С «Парком Победы» ситуация сложнее. Станцию закрыли летом 2025 года, но проект решили переделать. Власти хотят изменить внешний вид вестибюля, поэтому сроки могут «уплыть».

Кто следующий в очереди?

В 2026 году эксперты проверят сметы для станций «Обухово» и «Технологический институт-2».

«Обухово» — случай особый. Её ремонт хотят подстроить под строительство новой высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) до Москвы. Там планируют сделать мощный пересадочный узел.

— случай особый. Её ремонт хотят подстроить под строительство новой высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) до Москвы. Там планируют сделать мощный пересадочный узел. В общем списке на капремонт также значатся: «Электросила», «Нарвская», «Гражданский проспект» и «Площадь Александра Невского-2».

Зачем всё это нужно?

Причина проста — метро стареет. В Петербурге сейчас работает более 300 эскалаторов, и почти 200 из них уже официально отслужили свой срок. Чтобы механизмы не подвели в час пик, их нужно менять.

Город выделил на эти цели почти 12 миллиардов рублей на ближайшие три года. В программу попали восемь станций. Кроме замены подъемников, там обновят гидроизоляцию (чтобы не текло с потолков) и поставят современные турникеты.

Почему сроки могут измениться?

Эксперты честно предупреждают: ремонт метро — штука непредсказуемая. Основные риски сейчас — это поставки сложного оборудования (автоматики и эскалаторов) и рост цен на стройматериалы.

Если проект приходится переделывать «на ходу», как это случилось с «Парком Победы», дата открытия автоматически сдвигается на несколько месяцев или даже лет.

Ранее «Городовой» рассказывал, что пол на станции «Парк Победы» отольют из переплавленной брони врага.