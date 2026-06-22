Танки под ногами: пол на станции «Парк Победы» отольют из переплавленной брони врага

С 2025 года станция закрыта на капитальный ремонт.

Станция метро «Парк Победы» в Петербурге ушла на большой ремонт в 2025 году. Но когда она откроется, горожане её не узнают. Это будет уже не просто транспортный узел, а настоящий мемориал под землей.

Рассказываем, что изменится и какие необычные идеи воплотят строители.

Когда открытие?

Станцию закрыли всерьез и надолго. По плану, работы закончат только в 2027 году.

За это время рабочие полностью обновят наклонный ход (тот самый тоннель, где едут эскалаторы), сделают новую гидроизоляцию, чтобы ничего не протекало, и заменят старые эскалаторы на современные, сообщил ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Главное — над станцией построят совершенно новый наземный вестибюль.

Стены, которые рассказывают историю

Дизайн станции полностью посвятят Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. На входе, со стороны парка, появится огромное панно.

На нем напишут главные факты: сколько длилась битва за город, в чем её значение и как она закончилась.

Внутри вестибюля пассажиров будет встречать мозаика с Ленинградским парадом Победы. Надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и сверкающий Орден Победы из цветного стекла дополнят облик зала.

Главная «фишка»: пол из вражеской брони

Пожалуй, самое необычное решение выбрали для оформления пола. Его сделают из рифленого металла.

Но это не просто сталь: в состав плит добавят переплавленную броню немецких танков и другой техники, которую нашли на местах боев под Ленинградом.

Более того, прямо в пол вмонтируют изображения шевронов (нашивок) фашистских подразделений. Их расположили так, что каждый входящий и выходящий пассажир будет буквально наступать на символику врага.

В этом заложен глубокий смысл — побежденный враг навсегда останется под ногами победителей.

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