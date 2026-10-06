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Печень любит не лук, не сметану, а эту приправу: ароматная и не горчит, вкуснее шашлыка

Опубликовано: 6 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Печень любит не лук, не сметану, а эту приправу: ароматная и не горчит, вкуснее шашлыка
Печень любит не лук, не сметану, а эту приправу: ароматная и не горчит, вкуснее шашлыка
Городовой ру
Признавайтесь, вы тоже в числе тех, кто ест печенку, закрыв нос? Если да, и пользу блюда вы здравым смыслом понимаете, но вкус не любите, предлагаем вам рецепт, который сразит вас. Печенка превратится в изысканный ужин.

Оказывается, просто нужно подобрать правильную специю. Речь идет о молотом кориандре.

Он делает общий аромат блюда сбалансированным и менее резким. Специя хорошо сочетается с жареным луком и подрумяненной печенью.

У всех трех ингредиентов теплый, насыщенный вкусовой профиль. Кориандр не выбивается из композиции, в отличие от карри или гвоздики. Добавляйте его в конце жарки, чтобы сохранить аромат.

Как приготовить печень вкусно

Возьмите 500 г куриной или говяжьей печени, крупную луковицу и две столовые ложки растительного масла. Подготовьте половину чайной ложки молотого кориандра, соль и черный перец по вкусу. Промойте печень и уберите пленки. Нарежьте продукт небольшими кусочками. Нарежьте лук полукольцами.

Разогрейте масло на сковороде. Обжарьте лук до мягкости и легкой золотистости. Добавьте печень и готовьте на сильном огне 5-7 минут. Периодически перемешивайте кусочки. Как только они подрумянятся, добавьте кориандр, соль и перец. Перемешайте и прогрейте еще минуту. Подавайте блюдо горячим с гарниром или свежими овощами.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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