Невидимый осмотр: как технологии спасают сгоревший особняк Миллера в Петербурге

На прошлой неделе в самом сердце города горел старинный особняк Миллера.

Исторический центр Петербурга пережил сильный шок. В самом сердце города, прямо у Исаакиевской площади, вспыхнул старинный особняк Миллера.

Огонь бушевал долго и наделал много шума. Но на смену пожарным уже пришли современные технологии — оценивать масштабы бедствия отправили беспилотники.

Что случилось на Исаакиевской площади

Пожар начался внезапно и быстро разросся. Пламя охватило около двух тысяч квадратных метров и даже перекинулось на крышу соседнего дома.

Из-за чего всё загорелось? По предварительным данным, подвела банальная халатность. В здании как раз шла реставрация. Рабочие проводили сварочные работы и, судя по всему, нарушили технику безопасности.

Следователи еще выясняют все обстоятельства произошедшего.

Почему к осмотру подключили дроны, а не людей

После такого сильного огня заходить внутрь здания смертельно опасно. Перекрытия прогорели, балки обуглились, в любой момент может рухнуть потолок или часть стены.

Как рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков, именно поэтому специалисты КГИОП (городского комитета по охране памятников) обратились к инженерам из «Технопарка Санкт-Петербурга». Они запустили над зданием квадрокоптер.

Пилотам пришлось нелегко:

мешал сильный порывистый ветер;

геометрия старинного особняка сложная — много выступов и углов;

в центре города часто барахлит связь и сбоит навигация.

Несмотря на это, дрон снял каждый сантиметр повреждений в высоком разрешении. Получилась подробная цифровая карта разрушений.

Есть ли шанс спасти историческое здание?

Главный вопрос, который волнует горожан: утрачен ли памятник навсегда? Эксперты дают обнадеживающий ответ — особняк можно восстановить.

Вот почему:

Сохранились все чертежи. У реставраторов на руках есть полные архивные обмеры и готовый проект реставрации. Есть точные данные с воздуха. Снимки с дрона покажут, какие стены нужно укрепить в первую очередь, чтобы здание пережило дожди и холода.

Технологии на службе истории

Для «Технопарка» это уже не первый подобный опыт. Ранее их дроны исследовали усадьбу генерала Чернова «Сосновка» и старинные корпуса городской больницы.

Беспилотники становятся главным инструментом реставраторов. Они позволяют быстро, дешево и без риска для жизни людей понять, как спасти гибнущее историческое наследие.

Сейчас особняк законсервируют от непогоды, а затем начнется долгий процесс восстановления.

Ранее «Городовой» рассказывал, что после возгорания в особняке Миллера проверят безопасность каждого памятника архитектуры.