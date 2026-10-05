Невидимый осмотр: как технологии спасают сгоревший особняк Миллера в Петербурге

Исторический центр Петербурга пережил сильный шок. В самом сердце города, прямо у Исаакиевской площади, вспыхнул старинный особняк Миллера.
Огонь бушевал долго и наделал много шума. Но на смену пожарным уже пришли современные технологии — оценивать масштабы бедствия отправили беспилотники.
Что случилось на Исаакиевской площади
Пожар начался внезапно и быстро разросся. Пламя охватило около двух тысяч квадратных метров и даже перекинулось на крышу соседнего дома.
Из-за чего всё загорелось? По предварительным данным, подвела банальная халатность. В здании как раз шла реставрация. Рабочие проводили сварочные работы и, судя по всему, нарушили технику безопасности.
Следователи еще выясняют все обстоятельства произошедшего.
Почему к осмотру подключили дроны, а не людей
После такого сильного огня заходить внутрь здания смертельно опасно. Перекрытия прогорели, балки обуглились, в любой момент может рухнуть потолок или часть стены.
Как рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков, именно поэтому специалисты КГИОП (городского комитета по охране памятников) обратились к инженерам из «Технопарка Санкт-Петербурга». Они запустили над зданием квадрокоптер.
Пилотам пришлось нелегко:
- мешал сильный порывистый ветер;
- геометрия старинного особняка сложная — много выступов и углов;
- в центре города часто барахлит связь и сбоит навигация.
Несмотря на это, дрон снял каждый сантиметр повреждений в высоком разрешении. Получилась подробная цифровая карта разрушений.
Есть ли шанс спасти историческое здание?
Главный вопрос, который волнует горожан: утрачен ли памятник навсегда? Эксперты дают обнадеживающий ответ — особняк можно восстановить.
Вот почему:
- Сохранились все чертежи. У реставраторов на руках есть полные архивные обмеры и готовый проект реставрации.
- Есть точные данные с воздуха. Снимки с дрона покажут, какие стены нужно укрепить в первую очередь, чтобы здание пережило дожди и холода.
Технологии на службе истории
Для «Технопарка» это уже не первый подобный опыт. Ранее их дроны исследовали усадьбу генерала Чернова «Сосновка» и старинные корпуса городской больницы.
Беспилотники становятся главным инструментом реставраторов. Они позволяют быстро, дешево и без риска для жизни людей понять, как спасти гибнущее историческое наследие.
Сейчас особняк законсервируют от непогоды, а затем начнется долгий процесс восстановления.
Ранее «Городовой» рассказывал, что после возгорания в особняке Миллера проверят безопасность каждого памятника архитектуры.