Покупаю дуги в «Светофоре» по 456 рублей и везу на дачу: но применяю не для парников, теперь они на участке везде

Способы использования дуг из "Светофора" - дачники будут довольны

В “Светофоре” можно найти парниковые дуги из металла размером 2,5 на 0,75 м. Они имеют ПВХ-покрытие, а также обладают привлекательной ценой. Обычно такие дуги используются для создания парников, но есть и другие варианты применения.

Укрытие на зиму и защита для урожая

Птицы могут легко оставить дачника без урожая клубники и других культур. Помочь в этом случае могут арки. Их следует установить над грядкой, после чего потребуется натянуть спанбонд или сетку. В зимнее время такой каркас станет прекрасным вариантом для создания укрытия от холодов. При использовании плотного материала розы, гортензии и другие растения смогут спокойно пережить любую зиму.

Навесы,опоры и арки

Дуги станут прекрасными опорами для вьющихся растений, при этом мудрить не придется, так как достаточно их просто воткнуть в землю и соединить между собой перемычками. Для создания компактного навеса необходимо соединить несколько дуг, накрыть их тентом. Те опоры, которые были установлены парами и соединены сверху, превратятся в арки для лиан и цветов, сообщает progorod43.ru.

Ландшафтный дизайн и ограждения

Дуги пригодятся для создания альпийской горки или рокария, ведь они могут быть использованы в качестве каркаса. Композиции перестанут разваливаться даже после дождя, из-за чего ландшафтный уголок останется красивым в любую погоду.При сильных ветрак дуги могут стать барьером для грядок.

Нюансы, которые нужно обязательно учесть

Каркас станет более устойчивым, если между дугами соблюдать расстояние в 50-70 см.

Для крепления укрывного материала лучше всего использовать специальные клипсы, так как они являются более надежными, чем обычные прищепки.

С некоторой периодичностью необходимо осматривать дуги, что позволит выявить ржавчину и вовремя занять обработкой.

Перед покупкой дуг важно понять, с какой целью они будут использоваться. Без этого не стоит даже начинать.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова приобретала дуги в строительном магазине, где есть отдел для садоводов. Они пригодились для укрытия роз от снега, ветра и холода. Важно выбирать тот спанбонд, который имеет большую плотность, иначе не спасут даже дуги.

Фото: Сгенерировано ИИ

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