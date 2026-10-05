Отправляю кастрюли в содовое «спа» на ночь — и они как из магазина: тереть не надо, бабушкин рецепт

Достаточно замочить кастрюли на ночь, а утром просто сполоснуть.

Жирные кастрюли после готовки — знакомая проблема. Но есть простой метод, который экономит силы и время: замачивание в содовом растворе. Этот способ использовали ещё наши бабушки, и он работает безотказно.

Почему сода справляется с жиром

Половину пачки пищевой соды разводят в небольшом количестве воды, затем выливают в большое ведро или кастрюлю. Добавляют тёплую воду, чтобы она покрыла посуду. Кастрюли и крышки погружают на ночь. Если жир застарелый — на сутки. Утром достаточно сполоснуть и смахнуть размягчённый жир губкой. Ни тереть, ни использовать жёсткие мочалки не нужно. Раствор можно не менять, пока все кастрюли не будут очищены.

Что ещё отмывается и куда деть раствор

Этим же способом удобно чистить чугунные решётки от плиты: после замачивания они легко отходят. Отработанный содовый раствор не стоит выливать в раковину — отправьте его в унитаз на ночь. Утром ёршик довершит дело, и сантехника заблестит. Если соды под рукой нет, подойдёт зола: литровую банку на 8 литров воды. Но с содой проще и чище для рук.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова чистит кастрюли таким образом дважды в год: перед Новым годом и Пасхой. Она заметила, что если не запускать посуду, жир отходит буквально сам. Ещё совет: замачивайте кастрюли вечером, чтобы утром просто сполоснуть. И не выбрасывайте раствор — он отлично очищает унитаз.

Простой содовый раствор заменяет дорогие средства и бережёт силы.

Фото: Сгенерировано ИИ

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