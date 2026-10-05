Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили - теряют за год до 50% цены

Какие машины в России перепродают быстро, а какие - с трудом

Выбирая новый автомобиль, наравне с ценой и комплектацией водители смотрят на ликвидность. Некоторые машины на вторичном рынке быстро теряют в цене, и продать их потом бывает сложно. Расскажем, какие модели относят к самым невыгодным для перепродажи.

Массовый сегмент

Низкая цена не гарантирует быструю продажу. Иногда доступные автомобили месяцами ищут нового владельца. Основные риски связаны с возможными расходами на восстановление и обслуживание.

Chevrolet Niva

Lada Largus

Lada 2121 (4x4)

Lada Niva Legend

Ford Focus

Если покупателю предстоят серьезные вложения, он может выбрать более дорогой, но ухоженный экземпляр. В среднем на продажу этих машин нужно от двух месяцев.

Китайские кроссоверы

Многие китайские модели теряют в цене до 40% стоимости уже за первый год эксплуатации. По прогнозам автоэкспертов, Chery Tiggo 4 Pro до конца 2026 года может подешеветь вдвое от первоначальной цены. У китайских машин возникают сложности с перепродажей из-за проблем с запчастями и обслуживанием.

Тяжелее всего продаются машины премиум-сегмента. Очевидно, что покупателей, готовых выложить 5-6 млн в принципе меньше, чем тех, кто может выложить 700-800 тысяч. Но есть и другая причина. Обслуживание может обойтись слишком дорого, и не все автолюбители готовы на это пойти, пишет carexpo.ru.

Модели, которые выгодно покупать и легко продать

Для сравнения: некоторые автомобили сохраняют высокую остаточную стоимость. Исходя из параметра ликвидности, выгодно покупать:

Lada Niva Legend

Lada Granta

Lada Niva Travel

Kia Sportage

Mazda CX-4

Toyota RAV4.

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