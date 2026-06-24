После 9 класса можно зарабатывать больше 300 000 рублей: какие профессии сейчас взрывают рынок труда

В России растёт спрос на сотрудников со средним профессиональным образованием.

Всё чаще работодатели заявляют, что квалифицированных рабочих не хватает в промышленности, медицине, логистике, строительстве и IT.

На фоне этого колледжи и техникумы становятся реальной альтернативой вузам, сообщает РБК.

Рынок труда 2026: дефицит кадров и рост конкуренции

Несмотря на низкую безработицу (около 2,1-2,2% по данным Росстата), на рынке сохраняется кадровый голод в ключевых отраслях. При этом конкуренция за рабочие места выросла более чем втрое: количество резюме на одну вакансию увеличилось с 3,6 до 11,4 за два года.

Особенно сложно найти работу в офисных и креативных сферах, а вот в технических и прикладных направлениях работодатели продолжают активно искать сотрудников.

Технические профессии: где платят больше всего

Среди самых востребованных направлений — рабочие и технические специальности.

Механики в транспорте, промышленности и на производстве могут получать от 120 до 450 тысяч рублей в зависимости от опыта. Сварщики остаются одними из самых дефицитных специалистов: опытные мастера могут зарабатывать свыше 300 тысяч рублей.

После 9 класса можно зарабатывать больше 300 000 рублей: какие профессии сейчас взрывают рынок труда - image 1

Также востребованы машинисты спецтехники, крановщики и специалисты строительной сферы.

Однако, по словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, технические профессии щедро оплачиваются ещё и из-за условий труда.

"Это плата за сочетание тяжелых условий (вахта, высота, замкнутые пространства), высокой ответственности за безопасность конструкций и хронический кадровый голод в промышленности, стройке и инфраструктурных проектах", — объяснил он в беседе с aif.ru.

Экономика и логистика

Бухгалтерия и финансовый учёт меняются под влиянием автоматизации и ИИ: работодатели ищут не просто исполнителей, а аналитиков, умеющих работать с цифровыми системами.

Логистика и e-commerce также продолжают расти: объём онлайн-торговли в России может достичь 35 триллионов рублей к 2030 году, что увеличивает спрос на специалистов. Опытные логисты сейчас зарабатывают 200-300 тысяч рублей.

IT: высокая конкуренция для новичков

В IT-сфере в последние годы усилилась конкуренция среди начинающих специалистов, но сохраняется острый дефицит сотрудников senior-уровня.

Колледжи готовят разработчиков, тестировщиков, администраторов систем и специалистов по информационной безопасности.

После 9 класса можно зарабатывать больше 300 000 рублей: какие профессии сейчас взрывают рынок труда - image 2

Перспективным направлением становится работа с ИИ, внедрение технологий (FDE-инженеры), а также кибербезопасность. Зарплаты этих специалистов могут превышать 150-200 тысяч рублей.

Медицина и фармацевтика: стабильный спрос

Фармацевтика остаётся одной из самых стабильных отраслей: можно найти десятки тысяч вакансий, а медианная зарплата достигает около 80 тысяч рублей.

Медсёстры востребованы как в государственных, так и в частных клиниках, где доход может превышать 100 тысяч рублей. Также растёт спрос на ветеринарных фельдшеров и кинологов, которые могут работать в силовых структурах и частном секторе.

Как выбрать профессию с хорошими перспективами

Эксперты советуют не ориентироваться только на текущие зарплаты. Важно также оценивать перспективы профессии на несколько лет вперёд.

При выборе работы стоит:

определить свои интересы и сильные стороны;

изучить актуальные вакансии и требования работодателей;

оценить стоимость и сроки обучения;

проанализировать перспективы развития отрасли;

попробовать себя в выбранной сфере через стажировку или короткие образовательные программы.

Такой подход поможет избежать ошибок и выбрать профессию, которая останется востребованной даже в условиях быстро меняющегося рынка труда.

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