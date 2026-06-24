После 9 класса можно зарабатывать больше 300 000 рублей: какие профессии сейчас взрывают рынок труда

Всё чаще работодатели заявляют, что квалифицированных рабочих не хватает в промышленности, медицине, логистике, строительстве и IT.
На фоне этого колледжи и техникумы становятся реальной альтернативой вузам, сообщает РБК.
Рынок труда 2026: дефицит кадров и рост конкуренции
Несмотря на низкую безработицу (около 2,1-2,2% по данным Росстата), на рынке сохраняется кадровый голод в ключевых отраслях. При этом конкуренция за рабочие места выросла более чем втрое: количество резюме на одну вакансию увеличилось с 3,6 до 11,4 за два года.
Особенно сложно найти работу в офисных и креативных сферах, а вот в технических и прикладных направлениях работодатели продолжают активно искать сотрудников.
Технические профессии: где платят больше всего
Среди самых востребованных направлений — рабочие и технические специальности.
Механики в транспорте, промышленности и на производстве могут получать от 120 до 450 тысяч рублей в зависимости от опыта. Сварщики остаются одними из самых дефицитных специалистов: опытные мастера могут зарабатывать свыше 300 тысяч рублей.
Также востребованы машинисты спецтехники, крановщики и специалисты строительной сферы.
Однако, по словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, технические профессии щедро оплачиваются ещё и из-за условий труда.
"Это плата за сочетание тяжелых условий (вахта, высота, замкнутые пространства), высокой ответственности за безопасность конструкций и хронический кадровый голод в промышленности, стройке и инфраструктурных проектах", — объяснил он в беседе с aif.ru.
Экономика и логистика
Бухгалтерия и финансовый учёт меняются под влиянием автоматизации и ИИ: работодатели ищут не просто исполнителей, а аналитиков, умеющих работать с цифровыми системами.
Логистика и e-commerce также продолжают расти: объём онлайн-торговли в России может достичь 35 триллионов рублей к 2030 году, что увеличивает спрос на специалистов. Опытные логисты сейчас зарабатывают 200-300 тысяч рублей.
IT: высокая конкуренция для новичков
В IT-сфере в последние годы усилилась конкуренция среди начинающих специалистов, но сохраняется острый дефицит сотрудников senior-уровня.
Колледжи готовят разработчиков, тестировщиков, администраторов систем и специалистов по информационной безопасности.
Перспективным направлением становится работа с ИИ, внедрение технологий (FDE-инженеры), а также кибербезопасность. Зарплаты этих специалистов могут превышать 150-200 тысяч рублей.
Медицина и фармацевтика: стабильный спрос
Фармацевтика остаётся одной из самых стабильных отраслей: можно найти десятки тысяч вакансий, а медианная зарплата достигает около 80 тысяч рублей.
Медсёстры востребованы как в государственных, так и в частных клиниках, где доход может превышать 100 тысяч рублей. Также растёт спрос на ветеринарных фельдшеров и кинологов, которые могут работать в силовых структурах и частном секторе.
Как выбрать профессию с хорошими перспективами
Эксперты советуют не ориентироваться только на текущие зарплаты. Важно также оценивать перспективы профессии на несколько лет вперёд.
При выборе работы стоит:
- определить свои интересы и сильные стороны;
- изучить актуальные вакансии и требования работодателей;
- оценить стоимость и сроки обучения;
- проанализировать перспективы развития отрасли;
- попробовать себя в выбранной сфере через стажировку или короткие образовательные программы.
Такой подход поможет избежать ошибок и выбрать профессию, которая останется востребованной даже в условиях быстро меняющегося рынка труда.
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