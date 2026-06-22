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В Петербурге воссоздают легендарный «Зал Победы» и блокадные улицы в тихих двориках

Опубликовано: 22 июня 2026 15:23
 Проверено редакцией
В Петербурге воссоздают легендарный «Зал Победы» и блокадные улицы в тихих двориках
В Петербурге воссоздают легендарный «Зал Победы» и блокадные улицы в тихих двориках
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Соляном переулке воссоздадут атмосферу военных дней.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ждет большое обновление. В него вернется «Зал Ленинградской победы», сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Впервые его открыли еще в 1940-х годах. Тогда он производил на людей невероятное впечатление, даря надежду и гордость. Но в 1949 году зал закрыли, а позже и вовсе уничтожили многие экспонаты.

Теперь его воссоздадут с нуля. Это не будет просто копия старой комнаты. Директор музея Елена Лезик обещает сочетание исторической атмосферы и современных технологий.

Мы увидим зал таким, каким его запомнили ленинградцы-победители, но в современном исполнении.

Прогулка по блокадной улице

Музей станет намного больше. Ему передали огромные площади — 8,5 тысяч квадратных метров. Это позволило архитекторам придумать нечто особенное.

Во внутренних дворах Соляного городка создадут «иммерсивные зоны». Что это такое? Представьте: вы выходите во двор и попадаете на настоящую улицу блокадного города.

Окна, заклеенные крест-накрест, баррикады, звуки метели и метронома. Это будет полное погружение в историю, которое трогает сильнее, чем просто вещи под стеклом.

Искусственный интеллект на службе истории

Музей перестает быть просто выставкой предметов. Сейчас он превращается в мощный научный центр.

  • Здесь уже работает Институт истории блокады. Ученые по крупицам собирают факты о битве за город и изучают тему геноцида.
  • Появится Центр цифровизации. Специалисты планируют обучать искусственный интеллект отличать историческую правду от вымысла. Это проект «Цифровая история», который поможет сохранить память в интернете.

Когда ждать открытия?

Точных дат пока нет. Здания старые, они требуют серьезных экспертиз и осторожного ремонта. Но работа уже кипит. Сейчас в новых помещениях на Гангутской улице уже проводят временные выставки и хранят архивы.

Музей в Соляном городке наконец-то возвращает себе те масштабы, которые были у него изначально. Это будет место, где история не просто хранится, а оживает.

Ранее «Городовой» рассказывал, 24 июня Музею истории денег исполняется 10 лет.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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