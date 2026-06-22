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7 минут ожидания и минус 3 полосы: дорожные работы могут изменить планы петербуржцев

Опубликовано: 22 июня 2026 14:45
 Проверено редакцией
7 минут ожидания и минус 3 полосы: дорожные работы могут изменить планы петербуржцев
7 минут ожидания и минус 3 полосы: дорожные работы могут изменить планы петербуржцев
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Дорожные службы просят жителей Петербурга и Ленинградской области заранее планировать свои поездки.

Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и сезон бесконечных ремонтов. В ближайшее время автомобилистам придется понервничать: ограничения коснутся сразу нескольких ключевых участков ЗСД и дамбы.

Рассказываем, где будет особенно сложно.

Белоостров: заторы на пунктах оплаты

На севере города, в районе Белоострова, дорожники занялись пунктом оплаты. С 22 июня по утро 8 июля здесь будут по очереди перекрывать три полосы, сообщили в пресс-службе Западного скоростного диаметра.

Речь идет об участке в 1 км сразу после развязки с Новым шоссе. Будьте готовы, что очередь к кассам и терминалам станет двигаться заметно медленнее.

Юг ЗСД: швы требуют внимания

На другом конце города, на южном участке ЗСД, тоже не всё гладко. До 20 июля ремонт идет на отрезке от КАД до Автомобильной улицы.

Специалисты меняют деформационные швы — это те самые «стыки» на мостах, которые со временем начинают «бить» по колесам.

Движение там ограничили до двух полос. Учитывая плотный поток из порта и с КАД, заторы здесь — обычное дело, особенно в часы пик.

Дамба: «короткие» остановки на 10 минут

Самое неприятное ждет тех, кто пользуется дамбой. С 22 по 26 июня на внутреннем кольце КАД начинается плановый ремонт тоннеля.

Главная проблема: прямо перед въездом в тоннель поток машин будут полностью останавливать. Это нужно, чтобы тяжелая техника могла безопасно заехать внутрь или выехать обратно.

Обещают перекрывать дорогу всего на 7–10 минут, но для загруженной кольцевой этого достаточно, чтобы мгновенно собрать многокилометровый хвост.

Ранее «Городовой» рассказывал, что фонтаны Петербурга временно перестанут работать.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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