Белые ночи и профилактика: какие фонтаны Петербурга «загуляют» до рассвета, а какие — уйдут на перерыв

В Петербурге наступает небольшая пауза в работе водных жемчужин. Если вы планировали романтическую прогулку у воды в ближайшие дни, сверьтесь с календарем.
С 22 по 26 июня часть городских фонтанов временно выключат, сообщили в городском «Водоканале».
Зачем их отключают?
Не пугайтесь, это не поломка. Просто технике тоже нужен отдых и «банный день». Специалисты «Водоканала» будут чистить чаши от скопившейся пыли и мусора, проверять насосы и настраивать форсунки.
Как только всё отмоют и проверят, фонтаны снова запустят в обычном режиме.
Совет: Если вы турист и приехали всего на пару дней, лучше уточнить статус конкретного фонтана на сайте «Водоканала», чтобы не стоять перед пустой чашей.
Гуляем до рассвета: график «Белых ночей»
В разгар белых ночей фонтаны работают дольше. Этот режим продлится до 19 июля. Город подстроился под гуляющих, поэтому в центре города вода будет радовать глаз почти до утра.
- До 02:00 ночи работают самые популярные точки: Дворцовая и Петровская набережные, Манежная и Казанская площади, фонтаны на Невском проспекте и в Александровском саду.
- До 00:00 можно погулять у фонтанов на Крестовском острове, Московском проспекте и Кирочной улице.
- До 23:00 работают светомузыкальные комплексы на Московской площади и площади Ленина (у Финляндского вокзала), а также знаменитые «Крестики-нолики» в Сестрорецке.
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