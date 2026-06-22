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Белые ночи и профилактика: какие фонтаны Петербурга «загуляют» до рассвета, а какие — уйдут на перерыв

Опубликовано: 22 июня 2026 11:11
 Проверено редакцией
Белые ночи и профилактика: какие фонтаны Петербурга «загуляют» до рассвета, а какие — уйдут на перерыв
Белые ночи и профилактика: какие фонтаны Петербурга «загуляют» до рассвета, а какие — уйдут на перерыв
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В Петербурге наступает небольшая пауза в работе водных жемчужин. Если вы планировали романтическую прогулку у воды в ближайшие дни, сверьтесь с календарем. С 22 по 26 июня часть городских фонтанов

В Петербурге наступает небольшая пауза в работе водных жемчужин. Если вы планировали романтическую прогулку у воды в ближайшие дни, сверьтесь с календарем.

С 22 по 26 июня часть городских фонтанов временно выключат, сообщили в городском «Водоканале».

Зачем их отключают?

Не пугайтесь, это не поломка. Просто технике тоже нужен отдых и «банный день». Специалисты «Водоканала» будут чистить чаши от скопившейся пыли и мусора, проверять насосы и настраивать форсунки.

Как только всё отмоют и проверят, фонтаны снова запустят в обычном режиме.

Совет: Если вы турист и приехали всего на пару дней, лучше уточнить статус конкретного фонтана на сайте «Водоканала», чтобы не стоять перед пустой чашей.

Гуляем до рассвета: график «Белых ночей»

В разгар белых ночей фонтаны работают дольше. Этот режим продлится до 19 июля. Город подстроился под гуляющих, поэтому в центре города вода будет радовать глаз почти до утра.

  • До 02:00 ночи работают самые популярные точки: Дворцовая и Петровская набережные, Манежная и Казанская площади, фонтаны на Невском проспекте и в Александровском саду.
  • До 00:00 можно погулять у фонтанов на Крестовском острове, Московском проспекте и Кирочной улице.
  • До 23:00 работают светомузыкальные комплексы на Московской площади и площади Ленина (у Финляндского вокзала), а также знаменитые «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург вошел в топ-5 мест для отпуска.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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