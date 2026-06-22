Локация в Волгоградской области, которую нужно увидеть каждому - здесь находится геологический памятник: как добраться

При посещении Волгоградской области необходимо обязательно посетить место, которое находится в полутора часах от столицы региона. Речь идет об Александровском грабене - геологическом памятнике, который представляет собой тектонический разлом.
Этому разлому уже около 30 миллионов лет. Найти его просто - рядом расположено Волгоградское водохранилище.
“Это единственное место в Поволжье, где на поверхности видны слои сразу двух геологических эпох — палеогена и неогена. Обычно такие образования скрыты глубоко под землёй, а здесь как на витрине. Здесь можно гулять по слоям земли возрастом десятки миллионов лет и находить окаменелости”, - сообщил портал “Яндекс-Путешествия”.
Как добраться
Найти Александровский грабен получится в Дубовском районе Волгоградской области. Если выбрать личный автомобиль, то дорога займет примерно полтора часа. На такси добираться дорого - примерно 4000 рублей в одну сторону. Автобусы сюда не ходят.
Можно ли купаться
Это место стоит посетить не только ради прогулок и наблюдений, но и ради купания. В водохранилище вода теплая и чистая, пляж состоит из каолиновой глины. Ее можно наносить на волосы, кожу для проведения спа-процедуры.
Что привезти
Здесь можно найти необычные камни, зубы акул, частицы орудий труда и быта древних людей. На Александровском грабене растет много цветов, но срывать их запрещено.
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