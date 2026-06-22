Городовой / Полезное / Локация в Волгоградской области, которую нужно увидеть каждому - здесь находится геологический памятник: как добраться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник Полезное
Винтаж с «Удельной» или привет от соседей: откуда берутся клопы в парадных Петербурга Новости Петербурга
Бухарестская «встанет» до августа, а Елизарова — только по ночам: изучаем новую карту перекрытий Петербурга Новости Петербурга
6 домашних дел, которые я до сих пор делаю через силу - и даже не стыдно Полезное
В Петербурге воссоздают легендарный «Зал Победы» и блокадные улицы в тихих двориках Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Локация в Волгоградской области, которую нужно увидеть каждому - здесь находится геологический памятник: как добраться

Опубликовано: 22 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Локация в Волгоградской области, которую нужно увидеть каждому - здесь находится геологический памятник: как добраться
Локация в Волгоградской области, которую нужно увидеть каждому - здесь находится геологический памятник: как добраться
Городовой ру
Уникальное место, о котором не знают туристы

При посещении Волгоградской области необходимо обязательно посетить место, которое находится в полутора часах от столицы региона. Речь идет об Александровском грабене - геологическом памятнике, который представляет собой тектонический разлом.

Этому разлому уже около 30 миллионов лет. Найти его просто - рядом расположено Волгоградское водохранилище.

“Это единственное место в Поволжье, где на поверхности видны слои сразу двух геологических эпох — палеогена и неогена. Обычно такие образования скрыты глубоко под землёй, а здесь как на витрине. Здесь можно гулять по слоям земли возрастом десятки миллионов лет и находить окаменелости”, - сообщил портал “Яндекс-Путешествия”.

Как добраться

Найти Александровский грабен получится в Дубовском районе Волгоградской области. Если выбрать личный автомобиль, то дорога займет примерно полтора часа. На такси добираться дорого - примерно 4000 рублей в одну сторону. Автобусы сюда не ходят.

Можно ли купаться

Это место стоит посетить не только ради прогулок и наблюдений, но и ради купания. В водохранилище вода теплая и чистая, пляж состоит из каолиновой глины. Ее можно наносить на волосы, кожу для проведения спа-процедуры.

Что привезти

Здесь можно найти необычные камни, зубы акул, частицы орудий труда и быта древних людей. На Александровском грабене растет много цветов, но срывать их запрещено.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью